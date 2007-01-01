Открываете бизнес в сфере организаций выездных свадебных торжеств и регистрации брака? Скоро лето и планируете в Ачинске свадебный банкетный сезон? Тогда фуршетные юбки станут незаменимым элементом для создания праздничной атмосферы, а также для украшения, декорирования вашего банкетного стола. Удачным решением станет подборка фуршетной юбки в одной цветовой гамме с напероном, скатертью или текстильной салфеткой.
Главные преимущества фуршетных юбок для столов:
Фуршетные юбки на стол применяются при оформлении буфетных стоек, например, для мест общественного питания или кафе, а также для оформления подиумов на сцену или в развлекательном клубе в Ачинске. Яркий, красный цвет акцентирует внимание, что необходимо при подготовке оформления сцены. В тоже время, фуршетные юбки успешно используются на столах для совещаний. Декорирование столов не оставит равнодушным гостей и посетителей вашего заведения.
Несомненно, главным достоинством фуршетной юбки является складки, а также буфы или сборки. При появлении складок на фуршетной юбке их закладывают то в одну положение (в одну сторону), то в другое (на встречу друг другу). Двусторонние складки бывают бантовыми или встречными, располагающиеся по всему периметру, либо группами. Классическим вариантом является виды фуршетных юбок на стол с односторонними и двусторонними складками.
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Доставка товара по Ачинску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Ачинску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Ачинску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Ачинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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