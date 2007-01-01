Фуршетные юбки в Кимрах оптом

от 60 ₽

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Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
540 ₽
Оптовая цена
4.6
Фуршетная юбка 01
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 03, произведённого компанией ChiedoCover
1 100 ₽
Оптовая цена
4.1
Фуршетная юбка 03
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 04, произведённого компанией ChiedoCover
1 630 ₽
Оптовая цена
4.2
Фуршетная юбка 04
Настоящее фото товара Зажим белый, произведённого компанией ChiedoCover
60 ₽
Оптовая цена
4.4
Зажим белый
Настоящее фото товара Зажим прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
60 ₽
Оптовая цена
5
Зажим прозрачный
Настоящее фото товара Зажим прозрачный с липучкой, произведённого компанией ChiedoCover
75 ₽
Оптовая цена
4.8
Зажим прозрачный с липучкой
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
540 ₽
Оптовая цена
4.6
Фуршетная юбка 01, голубая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
540 ₽
Оптовая цена
4.8
Фуршетная юбка 01, зеленая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
540 ₽
Оптовая цена
4.8
Фуршетная юбка 01, розовая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
540 ₽
Оптовая цена
4.5
Фуршетная юбка 01, фиолетовая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
660 ₽
Оптовая цена
5
Фуршетная юбка 02, голубая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
660 ₽
Оптовая цена
4.9
Фуршетная юбка 02, зеленая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, красная, произведённого компанией ChiedoCover
660 ₽
Оптовая цена
4.8
Фуршетная юбка 02, красная
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
660 ₽
Оптовая цена
4.8
Фуршетная юбка 02, розовая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
660 ₽
Оптовая цена
4.5
Фуршетная юбка 02, фиолетовая
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
660 ₽
Оптовая цена
4.8
Фуршетная юбка 02, шоколадная
Настоящее фото товара Фуршетная юбка односторонняя , произведённого компанией ChiedoCover
540 ₽
Оптовая цена
4.7
Фуршетная юбка односторонняя
Настоящее фото товара Фуршетная юбка, складка 1/2 с мулетоном, произведённого компанией ChiedoCover
3 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Фуршетная юбка, складка 1/2 с мулетоном
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Фуршетные юбки — один из самых востребованных аксессуаров банкетного стола

Открываете бизнес в сфере организаций выездных свадебных торжеств и регистрации брака? Скоро лето и планируете в Кимрах свадебный банкетный сезон? Тогда фуршетные юбки станут незаменимым элементом для создания праздничной атмосферы, а также для украшения, декорирования вашего банкетного стола. Удачным решением станет подборка фуршетной юбки в одной цветовой гамме с напероном, скатертью или текстильной салфеткой.

Главные преимущества фуршетных юбок для столов:

  • придание торжественной атмосферы;
  • объединение нескольких столов в один (это позволяет их использовать при деловом банкете или фуршете);
  • обновление дизайна (бюджетный и самое главное эффективный способ обновить интерьер).

Фуршетные юбки на стол применяются при оформлении буфетных стоек, например, для мест общественного питания или кафе, а также для оформления подиумов на сцену или в развлекательном клубе в Кимрах. Яркий, красный цвет акцентирует внимание, что необходимо при подготовке оформления сцены. В тоже время, фуршетные юбки успешно используются на столах для совещаний. Декорирование столов не оставит равнодушным гостей и посетителей вашего заведения.

Несомненно, главным достоинством фуршетной юбки является складки, а также буфы или сборки. При появлении складок на фуршетной юбке их закладывают то в одну положение (в одну сторону), то в другое (на встречу друг другу). Двусторонние складки бывают бантовыми или встречными, располагающиеся по всему периметру, либо группами. Классическим вариантом является виды фуршетных юбок на стол с односторонними и двусторонними складками.

Где купить фуршетные юбки в Тверской области?

Купить фуршетные юбки Вы можете на нашем сайте. Наша продукция отличается высоким качеством, а также длительным сроком эксплуатации и надежностью. Для нас важна ценность каждой детали, учитывая отзывы и пожелания клиентов мы работаем на результат. Одной из наших ключевых составляющих является отношение к клиенту. Гарантийный срок обслуживания, наличие дилеров, доставка по всей России также является залогом нашей успешной работы.

Многолетний опыт гостиничного и ресторанного бизнеса предоставляет возможность ориентироваться на любого клиента. Исчерпывающую информацию о расчетах, а также деталях заказа и сроках поставки Вам предоставят наши профессиональные менеджеры из отдела продаж.

Почему фуршетные юбки покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Кимры и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Кимрам ?

    Доставка товара по Кимрам осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кимрам ?

    Стоимость доставки по Кимрам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Кимрам осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кимрам телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Кимрах при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Кимрам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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