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При изготовлении стульев применяются различные материалы, современные модели поражают воображение. В Краснокамске имеется множество вариантов моделей. Хорошим решением для основы стула являются гнутоклееные детали. Фанера - основной материал для изготовление этих деталей. В данном материале рассмотрим их более подробно, выделим технические характеристики, а также преимущества и недостатки. Они очень прочные и надежные в эксплуатации — это обусловлено высоким качеством и повышенной износостойкостью.
Данные изделия являются одними из самых популярных и востребованных на мебельном рынке в России, они обладают достаточно приемлемой стоимостью, таким образом, они доступны для каждого клиента. Фанера, выступающая основой гнутоклееных деталей чаще всего производится из фанеры. Этот материал состоит из соединенных друг с другом тонких листов древесины или шпона посредством специального состава. Для их производства, как правило, применяется береза, ольха, а также сосна либо бук.
Компания ChiedoCover – лидер по изготовлению банкетной и мягкой мебели, стульев и столов на металлокаркасе и других моделей для дома и других сфер деятельности. Благодаря нашей мебели Вы сможете сформировать свой неповторимый стиль Вашего интерьера. В нашем каталоге продукции Вы найдете все самое необходимое для полного и комплексного мебельного оснащения дома, офиса, а также ресторана и любого другого заведения. Огромный выбор цвета, а также формы и дизайна мебели позволит выбрать оптимальный вариант, с учетом Ваших индивидуальных предпочтений.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Краснокамску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Краснокамску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Краснокамску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Краснокамску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня