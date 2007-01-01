Гнутоклееные детали в Люберцах оптом

от 490 ₽

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Настоящее фото товара Гнуто клей Crea, произведённого компанией ChiedoCover
520 ₽
Оптовая цена
4.7
Гнуто клей Crea
Настоящее фото товара Гнуто клей Gold, произведённого компанией ChiedoCover
590 ₽
Оптовая цена
4.7
Гнуто клей Gold
Настоящее фото товара Гнуто клей Lane, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.2
Гнуто клей Lane
Настоящее фото товара Гнуто клей Paris 9 мм, произведённого компанией ChiedoCover
650 ₽
Оптовая цена
5
Гнуто клей Paris 9 мм
Настоящее фото товара Гнуто клей Модель 1.1, произведённого компанией ChiedoCover
680 ₽
Оптовая цена
4.5
Гнуто клей Модель 1.1
Настоящее фото товара Гнуто клей Модель 3.1-4.1, произведённого компанией ChiedoCover
980 ₽
Оптовая цена
4.9
Гнуто клей Модель 3.1-4.1
Настоящее фото товара Гнуто клей Модель 5.1, произведённого компанией ChiedoCover
680 ₽
Оптовая цена
4.9
Гнуто клей Модель 5.1
Настоящее фото товара Гнуто клей Модель 5.2, произведённого компанией ChiedoCover
680 ₽
Оптовая цена
4.3
Гнуто клей Модель 5.2
Настоящее фото товара Гнуто клей Модель 5.4, произведённого компанией ChiedoCover
680 ₽
Оптовая цена
4.8
Гнуто клей Модель 5.4
Настоящее фото товара Гнуто клей Модель 6.1, произведённого компанией ChiedoCover
800 ₽
Оптовая цена
4.3
Гнуто клей Модель 6.1
Настоящее фото товара Гнуто клей Модель 6.2, произведённого компанией ChiedoCover
800 ₽
Оптовая цена
4.6
Гнуто клей Модель 6.2
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Гнутоклееные детали: характеристики и преимущества

При изготовлении стульев применяются различные материалы, современные модели поражают воображение. В Люберцах имеется множество вариантов моделей. Хорошим решением для основы стула являются гнутоклееные детали. Фанера - основной материал для изготовление этих деталей. В данном материале рассмотрим их более подробно, выделим технические характеристики, а также преимущества и недостатки. Они очень прочные и надежные в эксплуатации — это обусловлено высоким качеством и повышенной износостойкостью.

Гнутоклееные детали для стульев — идеальный вариант сборки

Данные изделия являются одними из самых популярных и востребованных на мебельном рынке в России, они обладают достаточно приемлемой стоимостью, таким образом, они доступны для каждого клиента. Фанера, выступающая основой гнутоклееных деталей чаще всего производится из фанеры. Этот материал состоит из соединенных друг с другом тонких листов древесины или шпона посредством специального состава. Для их производства, как правило, применяется береза, ольха, а также сосна либо бук.

Преимущества гнутоклееных деталей

  • не накапливают влагу (данные изделия имеют высокие показатели влагостойкости, таким образом, их можно использовать в самых различных условиях — они устойчивы к переменам температур и влажности. Это способствует еще больше эксплуатации — эти изделия практически не подвержены гниению)
  • великолепный внешний вид (изумительная текстура материала выделяет их на фоне других, такие модели гарантированно привлекут внимание и станут центром притяжения всех гостей на любом мероприятии)
  • повышенная стойкость к попаданию прямых солнечных лучей (гнутоклееные детали практически не выгорают и на протяжении эксплуатационного срока сохраняют свой первоначальный внешний вид)
  • доступность (бюджетная стоимость обуславливает большой спрос и востребованность)
  • хорошие эксплуатационные характеристики
  • экологичность (для изготовления гнутоклееновых деталей используются абсолютно безопасные материалы, отличающиеся гипоаллергенностью. В тоже время они не источают никаких токсичных запахов, поэтому можно быть уверенным не только в высоком качестве, но и в безопасности. Таким образом, гнутоклееные детали из фанеры можно использовать для меблировки помещений, где проживают дети)
  • практичность (как правило, подобные изделия не требуют каких -либо дополнительных усилий по уходу, для того, чтобы привести их в порядок потребуется только влажная салфетка и буквально несколько минут. Они спокойно выдерживают воздействие различных моющих средств)
  • универсальность (эти модели легко поддаются обработке, на сегодняшний день существует множество различных фасонов и дизайнов, таким образом, каждый покупатель может найти свой идеальный вариант, с учетом индивидуальных предпочтений)
  • износостойкость (данные изделия рассчитаны на повседневную, интенсивную и большую нагрузку, поэтому они достойно переносят различные соприкосновения, а также физические и механические воздействия)
  • долговечность (благодаря высоким техническим характеристикам, практичности, хорошему качеству, а также своевременному уходу и правильной эксплуатации данные изделия могут прослужить много лет)

Где купить гнутоклееные детали в Люберцах?

Компания ChiedoCover – лидер по изготовлению банкетной и мягкой мебели, стульев и столов на металлокаркасе и других моделей для дома и других сфер деятельности. Благодаря нашей мебели Вы сможете сформировать свой неповторимый стиль Вашего интерьера. В нашем каталоге продукции Вы найдете все самое необходимое для полного и комплексного мебельного оснащения дома, офиса, а также ресторана и любого другого заведения. Огромный выбор цвета, а также формы и дизайна мебели позволит выбрать оптимальный вариант, с учетом Ваших индивидуальных предпочтений.

Купить гнутоклееные детали в Люберцах можно у нас, для этого Вам необходимо перейти по ссылке на наш сайт. Сделайте заказ или отправьте форму «обратный звонок», наши профессиональные менеджеры свяжутся с Вами и предоставят информацию относительно сроков изготовления и доставки. Транспортировка нашей продукции производится по всей России и странам СНГ.

Почему гнутоклееные детали покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Люберцы и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Люберцам ?

    Доставка товара по Люберцам осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Люберцам ?

    Стоимость доставки по Люберцам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Люберцам осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Люберцам телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Люберцах при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Люберцам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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