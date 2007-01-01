В последнее время особую популярность приобретает уникальная и эксклюзивная мебель. В желании привлечь внимания к своему заведению рестораторы идут на создание исключительной атмосферы и мебельного дизайна. Это сказывается на популярности стилей, наряду с актуальной классикой, пользуются спросом такие направления как: поп-арт, экологический стиль, лофт, кантри, модерн и другие. Для того, чтобы образ кафе или ресторана в Коркино приобрел свою завершенность необходимо использовать соответствующие современные гнутые стулья. Что они из себя представляют, и в чем их основные отличительные черты. В данном материале рассмотрим это более подробно.
Производство гнутых стульев имеет свои особенности. Гнутые детали получаются путем изгибания с одновременным прессованием и склеиванием той части бруска, в которой делаются продольные пропилы и вставляются смазанные клеем полоски шпона. По итогу получается стул с неповторимым и редким дизайном, который будет центром внимания любого заведения. Такие стулья имеют не только великолепные эстетические показатели, но также характеризуется высокой надежностью и большим сроком эксплуатации. Массив дерева из которого производятся изделия считается самым экологичным материалом и выгодно смотрится как в интерьерах классических стилях, так и во многих других.
Дизайнерские гнутые стулья с большим успехом применяются в гостиничном и ресторанном бизнесе. Специфические условия, которые существуют в любых местах общественного питания, не являются проблемными для этих изделий. По проекту данные модели ориентированы на ежедневное использование, поэтому даже в кафе бистро, а также в зонах фуд кортах, они не выйдут из строя, а также не изменят свой цвет и будут также радовать Ваших посетителей.
Еще одной сферой их применения являются торжественные мероприятия. Они идеально подходят для таких событий, их изумительный дизайн станет украшением любого помещения. Кроме того, для любого праздника определяющим фактором является удобство гостей, данные стулья абсолютно точно располагают к приятному отдыху — это максимально комфортабельное посадочное место.
Как мы видим, хорошие гнутые стулья — это залог успешного бизнеса в сегменте HoReCa. Правильно выбрав такую модель, Вы гарантированно заинтересуете Ваших посетителей и гостей дизайном и мебельным оснащением такого заведения.
В настоящее время большинство ресторанов и кафе проводят меблировку самой современной мебелью. Наша компания производит высококачественную банкетную мебель, которая уже успела себя отлично зарекомендовать во многих стилях. За более чем 13 лет работы мы смогли установить хорошие партнерские отношения со многими ведущими российскими компаниями. К нам за комплексным оснащением обращаются владельцы кафе, ресторанов и гостиниц по всей России и стран СНГ. Выбирая нашу компанию, Вы делает шаг в пользу качества, европейского дизайна и долговечности.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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При выборе доставки по Коркино с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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