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          Товары по акции

          Гнутые стулья в Реутове оптом

          от 890 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Реутову и Московской области

          Настоящее фото товара Стул 1206АМ темный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул 1206АМ темный
          Настоящее фото товара Стул 1202AM темный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул 1202AM темный
          Настоящее фото товара Стул 1202AM светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул 1202AM светлый
          Настоящее фото товара Стул 1203AM светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул 1203AM светлый
          Настоящее фото товара Стул 1204AM темный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул 1204AM темный
          Настоящее фото товара Стул Венус , произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Венус
          Настоящее фото товара Стул Венский пруток, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Венский пруток
          Настоящее фото товара Стул Премьер, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Премьер
          Настоящее фото товара Стул-кресло Соната-Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул-кресло Соната-Комфорт
          Настоящее фото товара Стул-кресло Соната, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул-кресло Соната
          Настоящее фото товара Стул Леон, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Леон
          Настоящее фото товара Стул Венский скругленный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 360 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Венский скругленный
          Настоящее фото товара Стул деревянный Kastor серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул деревянный Kastor серый
          Настоящее фото товара Стул деревянный Kastor белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул деревянный Kastor белый
          Настоящее фото товара Стул деревянный Kastor голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул деревянный Kastor голубой
          Настоящее фото товара Стул деревянный Kastor коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул деревянный Kastor коричневый
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          Гнутые стулья: уникальный дизайн и универсальность в применении

          В последнее время особую популярность приобретает уникальная и эксклюзивная мебель. В желании привлечь внимания к своему заведению рестораторы идут на создание исключительной атмосферы и мебельного дизайна. Это сказывается на популярности стилей, наряду с актуальной классикой, пользуются спросом такие направления как: поп-арт, экологический стиль, лофт, кантри, модерн и другие. Для того, чтобы образ кафе или ресторана в Реутове приобрел свою завершенность необходимо использовать соответствующие современные гнутые стулья. Что они из себя представляют, и в чем их основные отличительные черты. В данном материале рассмотрим это более подробно.

          Изготовление гнутых стульев

          Производство гнутых стульев имеет свои особенности. Гнутые детали получаются путем изгибания с одновременным прессованием и склеиванием той части бруска, в которой делаются продольные пропилы и вставляются смазанные клеем полоски шпона. По итогу получается стул с неповторимым и редким дизайном, который будет центром внимания любого заведения. Такие стулья имеют не только великолепные эстетические показатели, но также характеризуется высокой надежностью и большим сроком эксплуатации. Массив дерева из которого производятся изделия считается самым экологичным материалом и выгодно смотрится как в интерьерах классических стилях, так и во многих других.

          Сфера применения гнутых стульев

          Дизайнерские гнутые стулья с большим успехом применяются в гостиничном и ресторанном бизнесе. Специфические условия, которые существуют в любых местах общественного питания, не являются проблемными для этих изделий. По проекту данные модели ориентированы на ежедневное использование, поэтому даже в кафе бистро, а также в зонах фуд кортах, они не выйдут из строя, а также не изменят свой цвет и будут также радовать Ваших посетителей.

          Еще одной сферой их применения являются торжественные мероприятия. Они идеально подходят для таких событий, их изумительный дизайн станет украшением любого помещения. Кроме того, для любого праздника определяющим фактором является удобство гостей, данные стулья абсолютно точно располагают к приятному отдыху — это максимально комфортабельное посадочное место.

          Как мы видим, хорошие гнутые стулья — это залог успешного бизнеса в сегменте HoReCa. Правильно выбрав такую модель, Вы гарантированно заинтересуете Ваших посетителей и гостей дизайном и мебельным оснащением такого заведения.

          Где купить гнутые стулья для кафе в Реутове?

          В настоящее время большинство ресторанов и кафе проводят меблировку самой современной мебелью. Наша компания производит высококачественную банкетную мебель, которая уже успела себя отлично зарекомендовать во многих стилях. За более чем 13 лет работы мы смогли установить хорошие партнерские отношения со многими ведущими российскими компаниями. К нам за комплексным оснащением обращаются владельцы кафе, ресторанов и гостиниц по всей России и стран СНГ. Выбирая нашу компанию, Вы делает шаг в пользу качества, европейского дизайна и долговечности.

          Купить гнутые стулья в Реутове можно на нашем сайте. Здесь Вашему вниманию будут предложены модели из разных материалов изготовления, мы во главу угла ставим ответственное отношение к каждому клиенту, поэтому наши менеджеры связываются с заказчиком в самые короткие сроки после принятия заказа. Вся продукция имеет необходимые сертификаты соответствия.

          Почему гнутые стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Реутов и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Реутову ?

            Доставка товара по Реутову осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Реутову ?

            Стоимость доставки по Реутову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Реутову осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Реутову телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Реутове при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Реутову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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