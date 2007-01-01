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              Товары по акции

              Гримерные столы в Коломне оптом

              от 9 390 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Коломне и Московской области

              Настоящее фото товара Стол Лофт 14, произведённого компанией ChiedoCover
              9 390 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стол Лофт 14
              Настоящее фото товара Стол Киль карагач, произведённого компанией ChiedoCover
              Новинка
              51 890 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стол Киль карагач
              Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 2, произведённого компанией ChiedoCover
              29 590 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Стол консольный Хельга 2
              Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 3, произведённого компанией ChiedoCover
              29 890 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Стол консольный Хельга 3
              Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 4, произведённого компанией ChiedoCover
              35 490 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стол консольный Хельга 4
              Настоящее фото товара Стол консольный Лотос 1, произведённого компанией ChiedoCover
              28 290 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стол консольный Лотос 1
              Настоящее фото товара Стол консольный Лотос 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
              28 290 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стол консольный Лотос 1/1
              Настоящее фото товара Стол консольный Диез 1, произведённого компанией ChiedoCover
              28 990 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стол консольный Диез 1
              Настоящее фото товара Стол консольный Диез 2, произведённого компанией ChiedoCover
              28 990 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стол консольный Диез 2
              Настоящее фото товара Стол консольный Диез 2 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
              22 090 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стол консольный Диез 2 ДК
              Настоящее фото товара Стол консольный Диез 3 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
              22 990 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Стол консольный Диез 3 ДК
              Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 2 высокий, произведённого компанией ChiedoCover
              24 890 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стол консольный Хельга 2 высокий
              Настоящее фото товара Стол консольный Диез, произведённого компанией ChiedoCover
              18 790 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стол консольный Диез
              Настоящее фото товара Стол консольный Диез 2 высокий, произведённого компанией ChiedoCover
              19 390 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стол консольный Диез 2 высокий
              Настоящее фото товара Стол Boone, барный, произведённого компанией ChiedoCover
              30 590 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Стол Boone, барный
              Настоящее фото товара Стол Лофт Манитоба, произведённого компанией ChiedoCover
              15 690 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Стол Лофт Манитоба
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              Гримерные столы: универсальность и высокое качество

              Мебель — основа интерьера, которая привносит эстетику и изящество в любое помещение. Сегодня представляем универсальные и многофункциональные гримерные столы. Они являются неотъемлемой частью и рабочим инструментом для людей, профессионально занимающихся изменением образа актера театра, а также цирка или кино для соответствующей роли. Для того, чтобы облегчить работу и создать комфортные условия необходимо подобрать качественные гримерные столы. Приведем основные критерии и рекомендации, благодаря которым Вы сможете найти идеальную модель для профессии гример.

              Гримерные столы на металлокаркасе

              Одни из самых распространенных моделей на мебельном рынке являются гримерные столы на металлокаркасе. Рассмотрим основные характеристики и особенности данной мебели. В первую очередь следует отметить высокое качество, благодаря стальному корпусу такая мебель на протяжении длительного времени сохранит все свои положительные эксплуатационные качества. На сегодняшний день на нашем сайте Вы сможете выбрать практически любой цвет изделию. В тоже время, выбор дизайна, формы и стиля мебели идеально позволяет выбрать нужную модель, с учетом всех Ваших пожеланий. Практичность — одно из преимуществ гримерных столов на металлокаркасе. Принимая во внимание специфику работы гримера, на столах может образовываться различная пыль или остатки краски. Данные столы достаточно неприхотливы в уходе: достаточно протереть салфеткой из микрофибры и все — буквально за несколько минут они приводятся в полный порядок. Универсальность также считается одним из преимуществ, такие модели отлично смотрятся практически в любом интерьере.

              Пластиковые гримерные столы

              Кроме того, еще одним вариантом для меблировки являются пластиковые гримерные столы. Современный пластик отличается высоким качеством, а также гипоаллергенностью и абсолютно безопасен для использования. Это очень удобные модели и устойчивые модели, которые хорошо переносят изменение влажности и стойки к механическому и физическому воздействию. Выбирая данные модели, Вы гарантируете удачное сочетание высокого качества и приемлемой цены. Помимо того, цвет изделию Вы можете выбрать практически любой, на нашем сайте Вашему вниманию огромный выбор цвета столешницы.

              Итак, хорошие гримерные столы отличаются безопасностью, отличным качеством, современным дизайном, а также универсальностью и долговечностью. Следуя вышеописанным рекомендациям, Вы сможете найти модель, которая удовлетворит всем Вашим потребностям.

              Где купить гримерные столы в Коломне?

              Наша компания на протяжении более 13 лет занимается производством и продажей мебели для всех сфер жизни. В нашем каталоге продукции Вы сможете найти мебель для HoReCa, дома, офиса и дачи. Мы тщательно следим за качеством нашей продукции, поэтому изготавливаем мебель только на инновационном, современном и дорогостоящем оборудовании. Контроль качества осуществляется командой опытных и компетентных сотрудников.

              Купить гримерные столы в Коломне Вы всегда сможете на нашем официальном сайте. Здесь представлен огромный выбор самой современной и актуальной мебели. Доставка продукции осуществляется в любой город России, любой удобной для Вас транспортной компанией. Наша мебель — лучшее решение для Вашего дома, офиса, рестораны или работы.

              Почему гримерные столы покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Коломну и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Коломне ?

                Доставка товара по Коломне осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Коломне ?

                Стоимость доставки по Коломне рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Коломне осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Коломне телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Коломне при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Коломне с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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