Мебель — основа интерьера, которая привносит эстетику и изящество в любое помещение. Сегодня представляем универсальные и многофункциональные гримерные столы. Они являются неотъемлемой частью и рабочим инструментом для людей, профессионально занимающихся изменением образа актера театра, а также цирка или кино для соответствующей роли. Для того, чтобы облегчить работу и создать комфортные условия необходимо подобрать качественные гримерные столы. Приведем основные критерии и рекомендации, благодаря которым Вы сможете найти идеальную модель для профессии гример.
Одни из самых распространенных моделей на мебельном рынке являются гримерные столы на металлокаркасе. Рассмотрим основные характеристики и особенности данной мебели. В первую очередь следует отметить высокое качество, благодаря стальному корпусу такая мебель на протяжении длительного времени сохранит все свои положительные эксплуатационные качества. На сегодняшний день на нашем сайте Вы сможете выбрать практически любой цвет изделию. В тоже время, выбор дизайна, формы и стиля мебели идеально позволяет выбрать нужную модель, с учетом всех Ваших пожеланий. Практичность — одно из преимуществ гримерных столов на металлокаркасе. Принимая во внимание специфику работы гримера, на столах может образовываться различная пыль или остатки краски. Данные столы достаточно неприхотливы в уходе: достаточно протереть салфеткой из микрофибры и все — буквально за несколько минут они приводятся в полный порядок. Универсальность также считается одним из преимуществ, такие модели отлично смотрятся практически в любом интерьере.
Кроме того, еще одним вариантом для меблировки являются пластиковые гримерные столы. Современный пластик отличается высоким качеством, а также гипоаллергенностью и абсолютно безопасен для использования. Это очень удобные модели и устойчивые модели, которые хорошо переносят изменение влажности и стойки к механическому и физическому воздействию. Выбирая данные модели, Вы гарантируете удачное сочетание высокого качества и приемлемой цены. Помимо того, цвет изделию Вы можете выбрать практически любой, на нашем сайте Вашему вниманию огромный выбор цвета столешницы.
Итак, хорошие гримерные столы отличаются безопасностью, отличным качеством, современным дизайном, а также универсальностью и долговечностью. Следуя вышеописанным рекомендациям, Вы сможете найти модель, которая удовлетворит всем Вашим потребностям.
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Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Мытищам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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