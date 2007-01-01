Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия