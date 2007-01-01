Испанские ткани в Тольятти оптом

от 1 240 ₽

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Настоящее фото товара Ткань Saten, произведённого компанией ChiedoCover
1 360 ₽
Оптовая цена
4.4
Ткань Saten
Настоящее фото товара Ткань FIRENZE, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 630 ₽
Оптовая цена
4.4
Ткань FIRENZE
Настоящее фото товара Скатерть FIRENZE, произведённого компанией ChiedoCover
4 810 ₽
Оптовая цена
4.6
Скатерть FIRENZE
Настоящее фото товара Ткань Микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Ткань Микрофибра
Настоящее фото товара Ткань Satin, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 240 ₽
Оптовая цена
4.6
Ткань Satin
Настоящее фото товара Ткань Madrid, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 470 ₽
Оптовая цена
4.4
Ткань Madrid
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Испанские ткани: высокое качество и эстетика

Широкий ассортимент материалов на текстильном рынке в России затрудняет выбор. Как найти в Тольятти ткань, которая отвечает всем современным требованиям безопасности и качества. Хорошим вариантом являются испанские ткани, они достаточно распространены и доступны на текстильном рынке, большой выбор цветов и материала изготовления расширяет возможности, таким образом, можно подобрать идеальный вариант для пошива одежды, обивочного материала, а также штор и других изделий. Рассмотрим данные ткани более подробно.

Испанские ткани — идеальный вариант для пошива штор

Для пошива штор чаще всего используются плотные ткани, они не пропускают солнечный свет, обладают прекрасным внешним видом, отлично драпируются и и подходят предельно долговечны. На сегодняшний день хорошим вариантом являются смешанные испанские ткани, именно эти материалы являются хитом продаж в качестве портьерных материалов. Они имеют ряд преимуществ:

  • прочность и надежность
  • износостойкость (данные изделия достойно переносят различные незначительные зацепы и другие внешние физические и механические воздействия, регулярное использование практически никак не отражается на их презентабельном внешнем виде)
  • гипоаллергенность (современные испанские ткани не вызывают никаких аллергических реакций, поэтому их можно использовать абсолютно в любых жилых помещениях)
  • экологичность (эти изделия отвечают всем предъявляемым требованиям безопасности, поэтому они не окажут никакого негативного влияния на человека)
  • большой ассортимент (на сегодняшний день в нашем каталоге продукции можно встретить различные цвета данных материалов, таким образом, каждый покупатель может выбрать для себя идеальный и гармоничный цвет будущим шторам, которые будут роскошно сочетаться с уже существующим интерьером и внутренней отделкой в помещении)
  • практичность (смешанные испанские ткани можно подвергать машинной стирке, они легко переносят многократную стирку, при этом сохраняя насыщенный цвет и первоначальный внешний вид)
  • долговечность (при правильном и бережном отношении и своевременном уходе подобные ткани прослужат ни один год и будут радовать своим качеством и эстетикой)

Таким образом, испанские ткани — отличный вариант для пошива штор, вышеописанные преимущества являются гарантией качества и безопасности.

Испанские ткани для одежды: невероятный внешний вид и модный фасон

В качестве материалов для пошива одежды хорошим решением станут качественные испанские ткани. Они обладают великолепным внешним видом, могут сочетаться со всеми стилями в одежде, это объясняет их универсальность. В настоящее время очень распространены и востребованы футболки и рубашки из этих материалов. Они отлично держат форму, практически не мнутся, довольно просты в использовании и за счет высокого качества прослужат ни один сезон. Кроме того, такие изделия очень приятны на ощупь, делая выбор в пользу именно этой ткани Вы становитесь обладателем роскошный изделий, которые гарантированно привлекут внимание и выделят Вас на любом мероприятии.

Кроме того, такая ткань станет настоящей находкой для производства брюк, курток, платьев, блузок, а также верхней одежды и нижнего белья. Они довольно легки в обслуживании, могут подвергаться различным воздействиям, износостойки и отлично подходят для регулярного пользования.

Изделия из этих материалов хорошо подходят для похода на работу, а также выхода на светские мероприятие, официальные встречи и торжества. Благодаря испанским тканям можно полностью обновить свой гардероб и сформировать неподражаемый образ.

Итак, испанские ткани — популярная ткань на российском текстильном рынке, они широко распространены и пользуются повышенным спросом у различных текстильных фабрик. Большой срок службы, практичность, оригинальный внешний вид и отличное качество обуславливают выбор в пользу именно этих материалов.

Где купить испанские ткани в Тольятти?

Наша компания является производителем банкетной мебели и текстиля в России. Мы занимаем лидирующие места по изготовлению мебели. В нашем каталоге продукции Вы найдете именно ту модель, которую так долго искали. Мы уделяем повышенное внимание качеству сырья, отдавая предпочтение проверенным поставщикам. Таким образом, наша мебель отвечает всем современным требованиям безопасности и имеет все сертификаты соответствия. ChiedoCover уверенно реализовывает свои цели, мы открываем собственные шоурумы мебели, где абсолютно каждый человек может не только визуально посмотреть нашу продукцию, но и потрогать и посидеть, почувствовав максимальную комфортабельность и удобство.

Купить испанские ткани в Тольятти и Самарской области довольно просто: для этого необходимо зайти на наш сайт и сделать свой выбор. Удобный интерфейс ускоряет процесс выбора, если Вам требуется помощь, то наши менеджеры готовы проконсультировать относительно любой модели нашего производства. Доставка нашей продукции выполняется в любой город России.

Почему испанские ткани покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тольятти и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тольятти ?

    Доставка товара по Тольятти осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тольятти ?

    Стоимость доставки по Тольятти рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тольятти осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тольятти телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тольятти при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тольятти с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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