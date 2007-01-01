Итальянские ткани в Белгороде оптом

от 440 ₽

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Настоящее фото товара Ткань ARS, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 510 ₽
Оптовая цена
4.2
Ткань ARS
Настоящее фото товара Скатерть ARS, произведённого компанией ChiedoCover
1 140 ₽
Оптовая цена
4.2
Скатерть ARS
Настоящее фото товара Дорожка ARS, произведённого компанией ChiedoCover
440 ₽
Оптовая цена
4.3
Дорожка ARS
Настоящее фото товара Ткань DECO, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 339 ₽
Оптовая цена
4.7
Ткань DECO
Настоящее фото товара Скатерть Deco, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.1
Скатерть Deco
Настоящее фото товара Ткань Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 770 ₽
Оптовая цена
4.7
Ткань Panama Dolce
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Итальянские ткани: великолепная эстетика и качество

Текстильный рынок в Белгороде представлен различными материалами. Какую выбрать ткань для пошива одежды, постельного белья и других изделий. Необходимо придерживаться определенным правилам для того, чтобы подобрать наилучший материал. Хорошим решением являются итальянские ткани. Они обладают великолепным внешним видом, очень приятные на ощупь и могут использоваться при пошиве различных изделий. В данном материале рассмотрим более подробно эту ткань, выделим преимущества, а также недостатки и технические характеристики.

Плотная итальянская ткань — актуальный тренд этого года

От плотности материала зависят многие технические особенности тканей — это гигроскопичность, а также воздухопроницаемость и устойчивость к различным внешним физическим и механическим воздействиям. Плотные итальянские ткани могут производиться только из натуральных волокно: лен, а также хлопчатобумажная ткань и шерсть. Данные материала обладают следующими преимуществами:

  • экологичность (натуральная ткань изготавливается из экологически чистого сырья, таким образом, исключается гипоаллергенность и не источает никаких неприятных запахов)
  • высокая прочность
  • приятные тактильные качества
  • удобство и комфортабельность в носке (изделия из этих материалов подходят для носки на каждый день)
  • универсальность (могут использоваться в различных сферах деятельности)
  • практичность (чаще всего плотные итальянские ткани из натуральных материалов можно стирать в машинке, они легко выдерживают многократную стирку)
  • большой срок службы (при береженом отношении и своевременном уходе изделия из данной ткани могут прослужить много лет)

В тоже время встречается плотная ткань с добавлением искусственных материалов. Это позволяет сделать ткань более эластичной, а также прочной и долговечной. За счет великолепных эксплуатационных характеристик подобные материалы сохраняют первоначальный внешний вид даже после многократной носки. Повышенная стойкость к загрязнениям и различным воздействиям обеспечивает большой срок службы.

Кроме того, плотные итальянские ткани применяются для пошива пододеяльников, простыней, наволочек, а также штор и занавесок. Хорошая структура ткани является гарантией высокого качества и высоких эстетических показателей. В тоже время они используются для производства одежды.

Одежда из итальянских тканей: универсальность и широкий ассортимент

Высокое качество в сочетании с великолепным внешним видом — именно так можно охарактеризовать данные виды тканей. Сегодня из них изготавливаются несколько видов одежды. Большим спросом и популярностью пользуются футболки из итальянских тканей. В производственных масштабах их применяют многие известные бренды и знаменитые компании. Они очень доступны, распространены и применяются по всему миру. Верхняя одежда из итальянских тканей невероятно красива и эстетична. Широкий ассортимент моделей — одно из главных достоинств, в настоящее время каждый покупатель может выбрать практически любой цвет ткани. Кроме того, данные ткани максимально безопасны в эксплуатации, даже повседневная носка не принесет никакого дискомфорта. Это идеальный вариант на каждый день

Костюмные итальянские ткани: статусность и эстетика

Из данной ткани производятся костюмы и верхняя одежда. Итальянский стиль в комбинации с прочностью и надежностью тканей обеспечивает не только большой эксплуатационный срок, но и повышенное удобство и комфортабельность. Итальянские костюмные ткани сертифицированы, обладают определенными свойствами и отвечают всем современным требованиям безопасности. Кроме того, преимуществами данных материалов являются:

  • несминаемость (за счет этого качества обеспечивается комфорт в носке, за счет хорошей плотности костюмные тканей прекрасно держат форму)
  • хорошая износостойкость (костюмные ткани легко переносят внешнее воздействие, не истираются в процессе носки и сохраняют презентабельный внешний вид на протяжении длительного времени)
  • роскошный внешний вид (костюмные ткани предоставляют статусность, серьезность и брутальность, изделия из этих тканей изумительны и позволят выглядеть Вам безупречно на любом мероприятии)
  • стойкое окрашивание (такие материалы отлично сохраняют цвет, не выцветают в носке и хорошо сохраняют все свои качества)
  • практичность (изделия из этих тканей, как правило, неприхотливы в уходе и не требуют дополнительных усилий)
  • долговечность (своевременный уход станет гарантия большого срока службы)

Итак, итальянские ткани — популярный и востребованный материал на текстильном мировом рынке. За счет хороших эксплуатационных характеристик данная ткань активно применяется для пошива одежды, костюмов и других вещей. За счет изысканности, неповторимого стиля и простого ухода изделия из итальянских тканей лидер продаж. Универсальность в сочетании с долговечностью — одни из главных достоинств этих материалов.

Где купить итальянские ткани в Белгороде?

Компания ChiedoCover с 2007 года находится на мебельном рынке в России, благодаря высокому качеству, а также универсальности и долговечности нашей мебели мы наладили партнерские отношения с известными компаниями в России. Для нас важен каждый клиент, мы изготавливаем мебель, которая упрощает жизнь и наполняет любой интерьер помещения современным европейским стилем. За время существования компании мы открыли новую линейку производства мягкой мебели. Эти изделия идеально подходят для дома и офиса. Кроме того, в настоящее мы стремительно открываем новые шоурумы, которые позволяют наглядно посмотреть на нашу мебель, посидеть, почувствовать максимальный комфорт и удобство.

Купить итальянские ткани в Белгороде можно на нашем официальном сайте. Для Вас всегда доступна функция «обратный звонок»: Вы оставляете заявку на нашем сайте и в самое ближайшее время наши менеджеры свяжутся с Вами для уточнения сроков изготовления и доставки. Если Вы не смогли найти нужный вариант, то можете положиться на наших менеджеров — они проконсультируют относительно любой модели нашего производства. Износостойкость, качество и удобство в эксплуатации — именно так можно охарактеризовать нашу мебель. Транспортировка продукции производится во все регионы России.

Почему итальянские ткани покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Белгород и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Белгороду ?

    Доставка товара по Белгороду осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Белгороду ?

    Стоимость доставки по Белгороду рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Белгороду осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Белгороду телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Белгороде при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Белгороду с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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