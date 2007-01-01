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Текстильный рынок в Великих Луках представлен различными материалами. Какую выбрать ткань для пошива одежды, постельного белья и других изделий. Необходимо придерживаться определенным правилам для того, чтобы подобрать наилучший материал. Хорошим решением являются итальянские ткани. Они обладают великолепным внешним видом, очень приятные на ощупь и могут использоваться при пошиве различных изделий. В данном материале рассмотрим более подробно эту ткань, выделим преимущества, а также недостатки и технические характеристики.
От плотности материала зависят многие технические особенности тканей — это гигроскопичность, а также воздухопроницаемость и устойчивость к различным внешним физическим и механическим воздействиям. Плотные итальянские ткани могут производиться только из натуральных волокно: лен, а также хлопчатобумажная ткань и шерсть. Данные материала обладают следующими преимуществами:
В тоже время встречается плотная ткань с добавлением искусственных материалов. Это позволяет сделать ткань более эластичной, а также прочной и долговечной. За счет великолепных эксплуатационных характеристик подобные материалы сохраняют первоначальный внешний вид даже после многократной носки. Повышенная стойкость к загрязнениям и различным воздействиям обеспечивает большой срок службы.
Кроме того, плотные итальянские ткани применяются для пошива пододеяльников, простыней, наволочек, а также штор и занавесок. Хорошая структура ткани является гарантией высокого качества и высоких эстетических показателей. В тоже время они используются для производства одежды.
Высокое качество в сочетании с великолепным внешним видом — именно так можно охарактеризовать данные виды тканей. Сегодня из них изготавливаются несколько видов одежды. Большим спросом и популярностью пользуются футболки из итальянских тканей. В производственных масштабах их применяют многие известные бренды и знаменитые компании. Они очень доступны, распространены и применяются по всему миру. Верхняя одежда из итальянских тканей невероятно красива и эстетична. Широкий ассортимент моделей — одно из главных достоинств, в настоящее время каждый покупатель может выбрать практически любой цвет ткани. Кроме того, данные ткани максимально безопасны в эксплуатации, даже повседневная носка не принесет никакого дискомфорта. Это идеальный вариант на каждый день
Из данной ткани производятся костюмы и верхняя одежда. Итальянский стиль в комбинации с прочностью и надежностью тканей обеспечивает не только большой эксплуатационный срок, но и повышенное удобство и комфортабельность. Итальянские костюмные ткани сертифицированы, обладают определенными свойствами и отвечают всем современным требованиям безопасности. Кроме того, преимуществами данных материалов являются:
Итак, итальянские ткани — популярный и востребованный материал на текстильном мировом рынке. За счет хороших эксплуатационных характеристик данная ткань активно применяется для пошива одежды, костюмов и других вещей. За счет изысканности, неповторимого стиля и простого ухода изделия из итальянских тканей лидер продаж. Универсальность в сочетании с долговечностью — одни из главных достоинств этих материалов.
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Доставка товара по Великим Лукам осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Великим Лукам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Великим Лукам осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Великим Лукам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня