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          Товары по акции

          Каркас стула в Ставрополе оптом

          от 1 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ставрополю и Ставропольскому краю

          Настоящее фото товара Каркас для стула С11, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Каркас для стула С11
          Настоящее фото товара Каркас для стула С12, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Каркас для стула С12
          Настоящее фото товара Каркас для стула С15, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Каркас для стула С15
          Настоящее фото товара Каркас для стула С16, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Каркас для стула С16
          Настоящее фото товара Каркас для стула С17, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Каркас для стула С17
          Настоящее фото товара Каркас для стула С19, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Каркас для стула С19
          Настоящее фото товара Каркас для стула С20, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Каркас для стула С20
          Настоящее фото товара Банкетка Б-2, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Банкетка Б-2
          Настоящее фото товара Банкетка Б-3, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Банкетка Б-3
          Настоящее фото товара Банкетка Б-6, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Банкетка Б-6
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          Хороший каркас стула — залог качественной и долговечной мебели

          Современная жизнь располагает к комфорту, приятной атмосфере и удобству. Мебель как ничто другое может круто изменить общее представление о любом заведении. В данном материале поговорим о качественном каркасе стула. Стулья традиционно являются основой меблировки любых заведений в Ставрополе, поэтому к ним предъявляются повышенные требования. В нашей статье приведем примеры каркасов стульев, изготовленных из самых различных материалов, выделим главные достоинства и недостатки.

          Стул на металлическом каркасе

          Пожалуй, одними из моделей, являющихся актуальными на протяжении многих лет являются стулья на металлическом каркасе. Как правило, такие изделия изготавливаются из прочных металлов — сталь. Это обуславливает сразу несколько преимуществ: долговечность, прочность, стойкость к коррозии, а также хорошие показатели эргономики и возможность без труда переносить интенсивные и серьезные нагрузки. Данные изделия — хороший и традиционный вариант мебельного оснащения кафе, ресторанов, баров и других заведений общепита.

          Каркас мягкого стула

          Еще одним решением для сегмента HoReCa может каркас мягкого стула. Здесь определяющую роль играет стильный, европейский внешний вид, за счет которого можно прекрасно видоизменять интерьер и тем самым привлекать внимание посетителей и гостей заведения. К основным их преимуществам относится: приятная на ощупь обивка сиденья, компактность, уникальный и неповторимый внешний вид, приемлемая стоимость, а также широкий ассортимент цвета и универсальность. Итак, каркас мягкого стула великолепный вариант для кафе итальянской кухни, а также многих ресторанов и гастробаров.

          Каркас складного стула

          Невозможно пропустить и не поговорить о каркасе складного стула. Мобильные, не занимающие много места, они очень функциональны и смогут решить сразу несколько задач. Такие модели идеальны для дачи, а также пикника и кемпинга. Они характеризуются износостойкостью, низкой стоимостью, а также большим выбором моделей и легким весом. Данные изделия легко взять с собой, они без труда помещаются в любую машину.

          Каркас деревянного стула

          Неповторимый внешний вид, уникальность форм, эксклюзивный спил массива выдвигает каркас деревянного стула в один из самых лучших. Такие модели могут стать основой для меблировки ресторана русской кухни, банкетных залов и других мест общественного питания. Они имеют большой срок службы и станут удачной инвестицией в Ваш бизнес.

          Где купить каркас стула в Ставрополе?

          Наша компания зарекомендовала себя как команда опытных и профессиональных сотрудников. Мы произвели полную модернизацию своего оборудования, стремимся к постоянному росту и развитию. На сегодняшний день наш каталог продукции — это одно из преимуществ. Мы собрали для Вас самые популярные модели, а также бестселлеры и абсолютные новинки нашего производства. Наша компания изготавливает мебель высокого качества, которая не только прослужит долго, но и, безусловно, преобразит Ваш интерьер.

          Купить каркас стула в Ставрополе всегда можно на нашем официальном сайте. Здесь Вы найдете самые актуальные новости нашей компании, сможете выбрать именно ту модель, которая максимально точно будет соответствовать всем Вашим требованиям. Обратитесь за помощью к нашим менеджерам и Вы не пожалеете — они обязательно помогут и выберут для Вас идеальный вариант меблировки. Узнать о наличии, сроках изготовлении и доставки Вы также сможете у наших менеджеров.

          Почему каркас стула покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ставрополь и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ставрополю ?

            Доставка товара по Ставрополю осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ставрополю ?

            Стоимость доставки по Ставрополю рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ставрополю осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ставрополю телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ставрополе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ставрополю с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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