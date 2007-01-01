Современная жизнь располагает к комфорту, приятной атмосфере и удобству. Мебель как ничто другое может круто изменить общее представление о любом заведении. В данном материале поговорим о качественном каркасе стула. Стулья традиционно являются основой меблировки любых заведений в Ухте, поэтому к ним предъявляются повышенные требования. В нашей статье приведем примеры каркасов стульев, изготовленных из самых различных материалов, выделим главные достоинства и недостатки.
Пожалуй, одними из моделей, являющихся актуальными на протяжении многих лет являются стулья на металлическом каркасе. Как правило, такие изделия изготавливаются из прочных металлов — сталь. Это обуславливает сразу несколько преимуществ: долговечность, прочность, стойкость к коррозии, а также хорошие показатели эргономики и возможность без труда переносить интенсивные и серьезные нагрузки. Данные изделия — хороший и традиционный вариант мебельного оснащения кафе, ресторанов, баров и других заведений общепита.
Еще одним решением для сегмента HoReCa может каркас мягкого стула. Здесь определяющую роль играет стильный, европейский внешний вид, за счет которого можно прекрасно видоизменять интерьер и тем самым привлекать внимание посетителей и гостей заведения. К основным их преимуществам относится: приятная на ощупь обивка сиденья, компактность, уникальный и неповторимый внешний вид, приемлемая стоимость, а также широкий ассортимент цвета и универсальность. Итак, каркас мягкого стула великолепный вариант для кафе итальянской кухни, а также многих ресторанов и гастробаров.
Невозможно пропустить и не поговорить о каркасе складного стула. Мобильные, не занимающие много места, они очень функциональны и смогут решить сразу несколько задач. Такие модели идеальны для дачи, а также пикника и кемпинга. Они характеризуются износостойкостью, низкой стоимостью, а также большим выбором моделей и легким весом. Данные изделия легко взять с собой, они без труда помещаются в любую машину.
Неповторимый внешний вид, уникальность форм, эксклюзивный спил массива выдвигает каркас деревянного стула в один из самых лучших. Такие модели могут стать основой для меблировки ресторана русской кухни, банкетных залов и других мест общественного питания. Они имеют большой срок службы и станут удачной инвестицией в Ваш бизнес.
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Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
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