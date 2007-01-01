Расстановка мебели в ресторане, кафе или мест общественного питания в Киргизии требует разработки проекта посадки гостей, монтаж сцены или других решений. Для того, чтобы правильно просчитать и не совершить ошибок необходимо выполнить замеры. Основным предназначением каркасов для банкетных столов является установка таких конструкций на столы и дальнейшее их использование в проведении банкетных мероприятий.
Каркасы банкетных столов — это основа, так называемый фундамент в организации практически любого банкетного мероприятия. Условно каркасы банкетных столов можно разделить на прямоугольные и круглые. Прямоугольные столы идеально подходят для банкетов, где есть необходимость посадки в виде буквы «П». Такая посадка позволит комфортно находится за столами и не мешать соседствующим гостям. Несомненным плюсом каркаса таких столов можно считать вместимость, подвижность и мобильность. Это благоприятно сказывается на таких мероприятиях как: свадьбы, корпоративы, юбилеи, когда есть запрос рассадить большое количество посетителей, но в тоже время не забыть про комфорт и удобство.
Другим вариантом исполнения каркасов банкетных столов в Бишкеке является круглая форма. Это не такой вместительный стол, тем не менее отсутствие углов гарантирует безопасность при посадке и уют. Кейтеринг — одна из сфер использования столов с круглой формой. Эти каркасы столов легко складываются и раскладываются, поэтому они без труда транспортируются. Приоритетным свойством каркасов таких столов является быстрая сборка. Буквально за считанные минуты они собираются и готовы к сервировке стола и посадке гостей. Также круглая форма стола отлично вписывается в различные места общественного питания или кафе.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Бишкеку осуществляется бесплатно.
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Бишкеку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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