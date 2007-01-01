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            Товары по акции

            Каркасы банкетных столов в Хабаровске оптом

            от 1 090 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Хабаровску и Хабаровскому краю

            Настоящее фото товара Каркас "Лидер 1", произведённого компанией ChiedoCover
            1 490 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Каркас "Лидер 1"
            Настоящее фото товара Каркас "Лидер 2", произведённого компанией ChiedoCover
            2 390 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Каркас "Лидер 2"
            Настоящее фото товара Каркас "Лидер 3", произведённого компанией ChiedoCover
            2 250 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Каркас "Лидер 3"
            Настоящее фото товара Опора для стола, D60, произведённого компанией ChiedoCover
            1 590 ₽
            Оптовая цена
            5
            Опора для стола, D60
            Настоящее фото товара Опора телескоп, произведённого компанией ChiedoCover
            2 490 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Опора телескоп
            Настоящее фото товара Опора для стола квадратная, произведённого компанией ChiedoCover
            6 390 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Опора для стола квадратная
            Настоящее фото товара Опора для стола П-образная, Светлая, произведённого компанией ChiedoCover
            5 890 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Опора для стола П-образная, Светлая
            Настоящее фото товара Опора для стола V-образная, Светлая, произведённого компанией ChiedoCover
            2 790 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Опора для стола V-образная, Светлая
            Настоящее фото товара Опора для стола V-образная, темная, произведённого компанией ChiedoCover
            2 790 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Опора для стола V-образная, темная
            Настоящее фото товара Опора для стола П-образная, Темная, произведённого компанией ChiedoCover
            5 890 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Опора для стола П-образная, Темная
            Настоящее фото товара Опора для стола Дуга, произведённого компанией ChiedoCover
            1 090 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Опора для стола Дуга
            Настоящее фото товара Опора для стола Лофт №11, произведённого компанией ChiedoCover
            4 690 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Опора для стола Лофт №11
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            Каркасы банкетных столов — опора Вашего бизнеса

            Расстановка мебели в ресторане, кафе или мест общественного питания в Хабаровском крае требует разработки проекта посадки гостей, монтаж сцены или других решений. Для того, чтобы правильно просчитать и не совершить ошибок необходимо выполнить замеры. Основным предназначением каркасов для банкетных столов является установка таких конструкций на столы и дальнейшее их использование в проведении банкетных мероприятий.

            Каркасы банкетных столов — это основа, так называемый фундамент в организации практически любого банкетного мероприятия. Условно каркасы банкетных столов можно разделить на прямоугольные и круглые. Прямоугольные столы идеально подходят для банкетов, где есть необходимость посадки в виде буквы «П». Такая посадка позволит комфортно находится за столами и не мешать соседствующим гостям. Несомненным плюсом каркаса таких столов можно считать вместимость, подвижность и мобильность. Это благоприятно сказывается на таких мероприятиях как: свадьбы, корпоративы, юбилеи, когда есть запрос рассадить большое количество посетителей, но в тоже время не забыть про комфорт и удобство.

            Другим вариантом исполнения каркасов банкетных столов в Хабаровске является круглая форма. Это не такой вместительный стол, тем не менее отсутствие углов гарантирует безопасность при посадке и уют. Кейтеринг — одна из сфер использования столов с круглой формой. Эти каркасы столов легко складываются и раскладываются, поэтому они без труда транспортируются. Приоритетным свойством каркасов таких столов является быстрая сборка. Буквально за считанные минуты они собираются и готовы к сервировке стола и посадке гостей. Также круглая форма стола отлично вписывается в различные места общественного питания или кафе.

            Где купить каркасы банкетных столов в Хабаровске?

            С 2007 года компания ChiedoCover осуществляет производство и продажу мебели для ресторанного бизнеса. Нацеленность на качество и надежность — наши приоритетные цели. Новая материально — техническая база, а также современное оснащение оборудования позволяет решить самые сложные задачи. Своевременная и оперативная доставка выполненной продукции по всей России сэкономит Ваше время.

            Купить каркасы банкетных столов можно на нашем сайте. Максимально удобный веб — сайт, новости, а также акции и сезонные скидки увеличивают интерес к нашей компании. Произвести расчет Вашего заказа, сориентировать по срокам изготовления и доставки, а также любые дополнительные вопросы Вы можете задать нашим компетентным менеджерам из отдела продаж.

            Почему каркасы банкетных столов покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Хабаровск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Хабаровску ?

              Доставка товара по Хабаровску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Хабаровску ?

              Стоимость доставки по Хабаровску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Хабаровску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Хабаровску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Хабаровске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Хабаровску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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