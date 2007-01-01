+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
    Полукресла
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Шкафы медицинские
        Новинки
        Популярное
        Посуда
        Сервировка стола
        Столовые приборы
          Новинки
          Популярное
          Освещение
          Тип
          Аксессуары
          Стиль
          Новинки
          Популярное
          Оборудование
          Для кейтеринга
          Для кафе и ресторанов
          Для отелей
          Акустическая мебель
          Для салонов красоты
          Для благоустройства
          Для медучреждений
          Оборудование для детей
          Новинки
          Популярное
          Для интерьера
          Стеновые панели
          Вешалки
          Ширмы и перегородки
          Декор
          Ковровые покрытия
          Новинки
          Популярное
          Для гостиниц
          Мебель
          Для ванных комнат
          Гостиничный текстиль
          Постельное белье
          Электроника
          Хранение и уход
            Новинки
            Популярное
            Подборки товаров
            По цвету
            По стилю
            По событиям
            Другие
            По расположению
            По моделям
            По профессиям
            По стране производителя
            Для улицы
            Товары по акции

            Карнизы в Подольске оптом

            от 1 100 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Подольску и Московской области

            Настоящее фото товара Карниз с декоративной планкой, произведённого компанией ChiedoCover
            1 100 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Карниз с декоративной планкой
            Настоящее фото товара Электрокарнизы, произведённого компанией ChiedoCover
            18 900 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Электрокарнизы
            Настоящее фото товара Карниз металлический, произведённого компанией ChiedoCover
            13 800 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Карниз металлический
            Настоящее фото товара Профильный карниз, произведённого компанией ChiedoCover
            4 800 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Профильный карниз
            Смотреть все

            Стильные карнизы для гостиниц: эстетичность, практичность и элемент роскоши

            Обязательным элементом в оформлении гостиничного номера в Подольске являются карнизы для гостиниц. Для качественного и комфортабельного отдыха постояльцев необходимо предусмотреть все детали. Интерьер номера в гостинице — важнейшая составляющая популярности и востребованности заведения.

            Кроме своей основной функции карнизы для гостиниц отлично визуально изменяют высокие и корректируют низкие потолки. При правильном подходе к оформлению интерьера карнизы для гостиниц подчеркнут те детали помещения, которые формируют общую оценку от проживания в гостиничном номере. Карнизы можно условно разделить на несколько видов:

            • профильные (такие карнизы превосходно гнутся и могут принимать практически любую форму, также они могут монтироваться не только на потолок, но и на стену)
            • электрокарнизы (лидеры продаж на российском рынке дополнительного оборудования гостиничного бизнеса, основной механизм оборудован электроприводом, который позволяет управлять положением штор)
            • металлические (отличительной особенностью данных конструкций является сверхнадежность, а также качество и долговечность)

            Карнизы для гостиной в Московской области удивительно подходят как классических стилей интерьера, так и для эксклюзивных, исключительных проектов. В гостиницах и отелях широко применим белый цвет, это считается наиболее традиционным и характерным вариантом исполнения карнизов. Этот цвет гармонично и органично вписывается практически в любую стилистику помещения. Различные другие цветовые решения используются, например, в относительно новаторском стиле — авангард. Цветовая палитра, необычная и запоминающаяся мебель в умеренном сочетании с современной бытовой техникой максимально приближенно характеризует этот стиль.

            Где купить карнизы для гостиниц в Подольске?

            Компания ChiedoCover основана в 2007 году. За это время мы прочно закрепились на рынке HoReCa. Прозрачное и доверительное сотрудничество с нашими клиентами в совокупности с безупречной репутацией позволило нам выйти в лидеры по продаже мебели и текстиля в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. В нашем распоряжении находится профессиональная команда сотрудников, где четко выстроена система взаимодействия на каждом этапе производства.

            Купить карнизы для гостиниц Вы можете на нашем сайте. Мы обеспечиваем наших клиентов объективной информацией о достоинствах и недостатках материалов изготовления для конкретного решения, особенностях доставки и сборки, а также условиях эксплуатации и ухода нашей продукции.

            Почему карнизы покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Подольск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

            Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Подольску ?

              Доставка товара по Подольску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Подольску ?

              Стоимость доставки по Подольску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Подольску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Подольску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Подольске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Подольску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

            Есть другие вопросы?

            Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
            с политикой конфиденциальности

            Отзывы о продукции ChiedoCover

            Все отзывы

            Нас рекомендуют