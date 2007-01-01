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              Товары по акции

              Халаты в Красноярске оптом

              от 800 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Красноярску и Красноярскому краю

              Настоящее фото товара Халат Махровый женский, с капюшоном, произведённого компанией ChiedoCover
              1 590 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Халат Махровый женский, с капюшоном
              Настоящее фото товара Халат Вафельный женский, произведённого компанией ChiedoCover
              800 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Халат Вафельный женский
              Настоящее фото товара Халат Вафельный мужской, произведённого компанией ChiedoCover
              900 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Халат Вафельный мужской
              Настоящее фото товара Халат Махровый мужской, с капюшоном, произведённого компанией ChiedoCover
              1 590 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Халат Махровый мужской, с капюшоном
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              Халаты - легкий, удобный и комфортный аксессуар гостиничного комплекса

              Гостиничный комплекс в Красноярске представлен большим разнообразием отелей, хостелов и гостиниц. Практически любой потенциальный посетитель заведения может найти отзывы клиентов. Для того, чтобы заработать хорошую репутацию и быть лидером в своем сегменте необходимо учитывать каждую деталь.

              Набор текстиля для ванной комнаты не менее важен для создания впечатления о месте пребывания постояльцев. По мнению специалистов — рестораторов, оптимальным решением станет использование халатов, выполненных из хлопка. Основными преимуществами таких халатов является великолепная впитываемость. Данный материал хорошо впитывает влагу, тем самым выполняя свою основную функцию. Изделия из этого материала отлично поддаются стирке. Принимая во внимание регулярное и каждодневное использование халатов, это одно из определяющих достоинств. Кроме того, учитывая 100% хлопок, без использования синтетических материалов, тело в таком халате не потеет, не электризуется, но в тоже время сохраняет тепло, дышит в летнее время года.

              Исходя из каждодневного использования халатов, немаловажное значение имеет их стоимость. Халаты х/б обладают низкой стоимостью, легкие, а также удобные и комфортные. Интересным решением будет использование халата с капюшоном. Он позволяет дополнить образ и просушить волосы после душа.

              Еще одним важным пунктом является качества пошива: нить без отрыва, крепко прошиты петли. С практической точки зрения в гостиничной индустрии, как правило, используется халаты, выполненные в белые тона. Они лучше всего поддаются процессу стирки и глаженья. Даже в случае длительного использования и небольшой усадки, халаты не потеряют презентабельный вид. Приобретая халаты для ванной комнаты необходимо придерживаться следующему правилу: для удобства и комфорта постояльцев необходимо примерно 3 халата на 1 человека.

              Где купить халаты в Красноярском крае?

              Компания ChiedoCover предлагает мебель для гостиничной индустрии. Тщательное отслеживание каждой детали на производстве, внимательное отношение к клиенту, одни из самых низких цен в сфере HoReCa. Высокое качество текстиля гарантирует положительные отзывы от Ваших клиентов.

              Купить халаты в Красноярске Вы можете на нашем официальном сайте. В каталоге представлен большой ассортимент продукции, товары для ресторанов, баров, кафе, сферы кейтеринга. Учитывая отзывы клиентов, мы изготавливаем качественный, надежный и долговечный товар.

              Почему халаты покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Красноярск и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Красноярску ?

                Доставка товара по Красноярску осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Красноярску ?

                Стоимость доставки по Красноярску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Красноярску осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Красноярску телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Красноярске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Красноярску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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