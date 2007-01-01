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Гостиничный комплекс в Новоалтайске представлен большим разнообразием отелей, хостелов и гостиниц. Практически любой потенциальный посетитель заведения может найти отзывы клиентов. Для того, чтобы заработать хорошую репутацию и быть лидером в своем сегменте необходимо учитывать каждую деталь.
Набор текстиля для ванной комнаты не менее важен для создания впечатления о месте пребывания постояльцев. По мнению специалистов — рестораторов, оптимальным решением станет использование халатов, выполненных из хлопка. Основными преимуществами таких халатов является великолепная впитываемость. Данный материал хорошо впитывает влагу, тем самым выполняя свою основную функцию. Изделия из этого материала отлично поддаются стирке. Принимая во внимание регулярное и каждодневное использование халатов, это одно из определяющих достоинств. Кроме того, учитывая 100% хлопок, без использования синтетических материалов, тело в таком халате не потеет, не электризуется, но в тоже время сохраняет тепло, дышит в летнее время года.
Исходя из каждодневного использования халатов, немаловажное значение имеет их стоимость. Халаты х/б обладают низкой стоимостью, легкие, а также удобные и комфортные. Интересным решением будет использование халата с капюшоном. Он позволяет дополнить образ и просушить волосы после душа.
Еще одним важным пунктом является качества пошива: нить без отрыва, крепко прошиты петли. С практической точки зрения в гостиничной индустрии, как правило, используется халаты, выполненные в белые тона. Они лучше всего поддаются процессу стирки и глаженья. Даже в случае длительного использования и небольшой усадки, халаты не потеряют презентабельный вид. Приобретая халаты для ванной комнаты необходимо придерживаться следующему правилу: для удобства и комфорта постояльцев необходимо примерно 3 халата на 1 человека.
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Доставка товара по Новоалтайску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Новоалтайску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Новоалтайску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новоалтайску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня