Сегодня мы привыкли видеть мебель из хрома как совсем привычный, очень практичный и утилитарный элемент декорирования интерьера. Последние модные тенденции в Дмитрове располагают к использованию хромированных деталей в интерьере. Самым распространенным вариантом исполнения является трехвалентный хром. Это экологически безопасный материал: не используются смолы и другие химические вещества, благодаря чему он не издает посторонних, вредно воздействующих на человека запахов.
Хромированные подстолья можно встретить как в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса, так в кафе и других местах общественного питания. В сравнении с деревянными столами, хромированные подстолья имеют высокую степень пожаробезопасности, что играет важную роль при проведении банкетных мероприятий, когда полная посадка заведения. Также хорошим достоинством таких подстольев считается износостойкость. Хром обладает стойкостью к воздействиям сильных перепадов температур, а также попадание солнечных лучей, таким образом, даже спустя время подстолья сохранят свой первоначальный внешний вид.
Помимо того, к существенным преимуществам хромированных подстольев можно отнести простую сборку и разборку таких столов и относительно легкий вес. Если учитывать процесс многозадачности в организации банкетных мероприятий, то такие подстолья сэкономят время для того, чтобы расставить мебель и начать сервировку столов. Современный вид — серьезное достоинство данных подстольев. Хромированные детали органично смотрятся в любом стиле, привнося в существующий интерьер изящество и универсальность.
Итак, хромированные подстолья лидируют по продажам в сфере российского HoReCa. Они невероятно практичны, отвечают последним тенденциям ресторанной моды и станут прекрасным помощником в Вашем бизнесе.
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Доставка товара по Дмитрову осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Дмитрову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Дмитрову осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Дмитрову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня