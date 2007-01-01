+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
    Полукресла
      Подставки для ног
        Новинки
        Популярное
        Лофт
        Мебель Лофт
        Освещение в стиле лофт
        Новинки
        Популярное
        Ткани
        Вид
        Новинки
        Популярное
        Мебель для хранения
        Стеллажи и этажерки
        Комоды и буфеты
        Прихожие и обувницы
        Шкафы
        Шкафы медицинские
          Новинки
          Популярное
          Посуда
          Сервировка стола
          Столовые приборы
            Новинки
            Популярное
            Освещение
            Тип
            Аксессуары
            Стиль
            Новинки
            Популярное
            Оборудование
            Для кейтеринга
            Для кафе и ресторанов
            Для отелей
            Акустическая мебель
            Для салонов красоты
            Для благоустройства
            Для медучреждений
            Оборудование для детей
            Новинки
            Популярное
            Для интерьера
            Стеновые панели
            Вешалки
            Ширмы и перегородки
            Декор
            Ковровые покрытия
            Новинки
            Популярное
            Для гостиниц
            Мебель
            Для ванных комнат
            Гостиничный текстиль
            Постельное белье
            Электроника
            Хранение и уход
              Новинки
              Популярное
              Подборки товаров
              По цвету
              По стилю
              По событиям
              Другие
              По расположению
              По моделям
              По профессиям
              По стране производителя
              Для улицы
              Товары по акции

              Хромированные подстолья в Каспийске оптом

              от 2 890 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Каспийску и Дагестану

              Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1081, произведённого компанией ChiedoCover
              6 190 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Подстолье хромированное 1081
              Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1259, произведённого компанией ChiedoCover
              6 290 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Подстолье хромированное 1259
              Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1262, произведённого компанией ChiedoCover
              6 890 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Подстолье хромированное 1262
              Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1263, произведённого компанией ChiedoCover
              8 290 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Подстолье хромированное 1263
              Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1278, произведённого компанией ChiedoCover
              3 190 ₽
              Оптовая цена
              5
              Подстолье хромированное 1278
              Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1276, произведённого компанией ChiedoCover
              2 890 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Подстолье хромированное 1276
              Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1279, произведённого компанией ChiedoCover
              3 990 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Подстолье хромированное 1279
              Настоящее фото товара Подстолье хромированное 0112, произведённого компанией ChiedoCover
              5 090 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Подстолье хромированное 0112
              Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1271, произведённого компанией ChiedoCover
              4 890 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Подстолье хромированное 1271
              Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1261, произведённого компанией ChiedoCover
              4 790 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Подстолье хромированное 1261
              Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1270, произведённого компанией ChiedoCover
              6 590 ₽
              Оптовая цена
              5
              Подстолье хромированное 1270
              Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1290, произведённого компанией ChiedoCover
              5 590 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Подстолье хромированное 1290
              Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1289, произведённого компанией ChiedoCover
              5 590 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Подстолье хромированное 1289
              Настоящее фото товара Подстолье барное хромированное 1204, произведённого компанией ChiedoCover
              5 590 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Подстолье барное хромированное 1204
              Настоящее фото товара Подстолье барное хромированное 1004, произведённого компанией ChiedoCover
              4 390 ₽
              Оптовая цена
              5
              Подстолье барное хромированное 1004
              Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1005, произведённого компанией ChiedoCover
              3 690 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Подстолье хромированное 1005
              Смотреть все

              Износостойкие и пожаробезопасные хромированные подстолья в Каспийске для сферы HoReCa

              Сегодня мы привыкли видеть мебель из хрома как совсем привычный, очень практичный и утилитарный элемент декорирования интерьера. Последние модные тенденции в Каспийске располагают к использованию хромированных деталей в интерьере. Самым распространенным вариантом исполнения является трехвалентный хром. Это экологически безопасный материал: не используются смолы и другие химические вещества, благодаря чему он не издает посторонних, вредно воздействующих на человека запахов.

              Хромированные подстолья можно встретить как в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса, так в кафе и других местах общественного питания. В сравнении с деревянными столами, хромированные подстолья имеют высокую степень пожаробезопасности, что играет важную роль при проведении банкетных мероприятий, когда полная посадка заведения. Также хорошим достоинством таких подстольев считается износостойкость. Хром обладает стойкостью к воздействиям сильных перепадов температур, а также попадание солнечных лучей, таким образом, даже спустя время подстолья сохранят свой первоначальный внешний вид.

              Помимо того, к существенным преимуществам хромированных подстольев можно отнести простую сборку и разборку таких столов и относительно легкий вес. Если учитывать процесс многозадачности в организации банкетных мероприятий, то такие подстолья сэкономят время для того, чтобы расставить мебель и начать сервировку столов. Современный вид — серьезное достоинство данных подстольев. Хромированные детали органично смотрятся в любом стиле, привнося в существующий интерьер изящество и универсальность.

              Итак, хромированные подстолья лидируют по продажам в сфере российского HoReCa. Они невероятно практичны, отвечают последним тенденциям ресторанной моды и станут прекрасным помощником в Вашем бизнесе.

              Где купить хромированные подстолья в Дагестане?

              Опыт компании ChiedoCover насчитывает более 13 лет успешного взаимодействия с известными компаниями ресторанного и гостиничного бизнеса. Мы предоставляем гарантию на всю выпускаемую продукцию. Наше предприятие в максимально сжатые сроки доставит Ваш заказ к месту назначения, любой выбранной Вами транспортной компанией. Мы поможем воплотить в жизнь самые уникальные и сложные идеи Вашего бизнеса.

              Купить хромированные подстолья в Каспийске можно на нашем официальном сайте. Мы избавим Вас от лишних хлопот, максимально сэкономим ваше время и предоставим исчерпывающую информацию возможных вариантах комплектации и дополнительного оборудования

              Почему хромированные подстолья покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Каспийск и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

              Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Каспийску ?

                Доставка товара по Каспийску осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Каспийску ?

                Стоимость доставки по Каспийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Каспийску осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Каспийску телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Каспийске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Каспийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

              Есть другие вопросы?

              Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
              с политикой конфиденциальности

              Отзывы о продукции ChiedoCover

              Все отзывы

              Нас рекомендуют