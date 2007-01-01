Хромированные подстолья в Шахтёрске оптом

от 2 890 ₽

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Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1263, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье хромированное 1263
Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1277ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье хромированное 1277ЕМ
Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1278ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
5
Подстолье хромированное 1278ЕМ
Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1276ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье хромированное 1276ЕМ
Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1271ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Подстолье хромированное 1271ЕМ
Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1261, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Подстолье хромированное 1261
Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1289, произведённого компанией ChiedoCover
6 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье хромированное 1289
Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1288, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье хромированное 1288
Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1005, произведённого компанией ChiedoCover
3 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Подстолье хромированное 1005
Настоящее фото товара Подстолье хромированное 0114, произведённого компанией ChiedoCover
5 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Подстолье хромированное 0114
Настоящее фото товара Подстолье 1061EM, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье 1061EM
Настоящее фото товара Подстолье 1064EM, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье 1064EM
Настоящее фото товара Подстолье 1062EM, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье 1062EM
Настоящее фото товара Подстолье 1065EM, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
5
Подстолье 1065EM
Настоящее фото товара Подстолье 1063EM, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Подстолье 1063EM
Настоящее фото товара Подстолье 1042EM, произведённого компанией ChiedoCover
6 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Подстолье 1042EM
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Износостойкие и пожаробезопасные хромированные подстолья в Шахтёрске для сферы HoReCa

Сегодня мы привыкли видеть мебель из хрома как совсем привычный, очень практичный и утилитарный элемент декорирования интерьера. Последние модные тенденции в Шахтёрске располагают к использованию хромированных деталей в интерьере. Самым распространенным вариантом исполнения является трехвалентный хром. Это экологически безопасный материал: не используются смолы и другие химические вещества, благодаря чему он не издает посторонних, вредно воздействующих на человека запахов.

Хромированные подстолья можно встретить как в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса, так в кафе и других местах общественного питания. В сравнении с деревянными столами, хромированные подстолья имеют высокую степень пожаробезопасности, что играет важную роль при проведении банкетных мероприятий, когда полная посадка заведения. Также хорошим достоинством таких подстольев считается износостойкость. Хром обладает стойкостью к воздействиям сильных перепадов температур, а также попадание солнечных лучей, таким образом, даже спустя время подстолья сохранят свой первоначальный внешний вид.

Помимо того, к существенным преимуществам хромированных подстольев можно отнести простую сборку и разборку таких столов и относительно легкий вес. Если учитывать процесс многозадачности в организации банкетных мероприятий, то такие подстолья сэкономят время для того, чтобы расставить мебель и начать сервировку столов. Современный вид — серьезное достоинство данных подстольев. Хромированные детали органично смотрятся в любом стиле, привнося в существующий интерьер изящество и универсальность.

Итак, хромированные подстолья лидируют по продажам в сфере российского HoReCa. Они невероятно практичны, отвечают последним тенденциям ресторанной моды и станут прекрасным помощником в Вашем бизнесе.

Где купить хромированные подстолья в Сахалинской области?

Опыт компании ChiedoCover насчитывает более 13 лет успешного взаимодействия с известными компаниями ресторанного и гостиничного бизнеса. Мы предоставляем гарантию на всю выпускаемую продукцию. Наше предприятие в максимально сжатые сроки доставит Ваш заказ к месту назначения, любой выбранной Вами транспортной компанией. Мы поможем воплотить в жизнь самые уникальные и сложные идеи Вашего бизнеса.

Купить хромированные подстолья в Шахтёрске можно на нашем официальном сайте. Мы избавим Вас от лишних хлопот, максимально сэкономим ваше время и предоставим исчерпывающую информацию возможных вариантах комплектации и дополнительного оборудования

Почему хромированные подстолья покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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