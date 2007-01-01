Современное текстильное производство отличается высоким качеством и широким ассортиментом. На сегодняшний день можно найти практически любой цвет ткани, что упрощает выбор, каждый покупатель сможет подобрать для себя идеальный фасон и дизайн изделия. Китайские текстильные товары широко распространены в России и пользуются огромным спросом во всем мире. Данные материалы обладают бюджетной стоимостью, таким образом, на производство футболок, брюк платьев, а также верхней одежды и других текстильных изделий потребуется немного затрат — это идеальное сочетание цены и качества. В данной статье рассмотрим технические характеристики, а также основные преимущества и сферу применения китайской ткани.
Китайский хлопок славился еще в Древние времена: хорошее качество, высокая прочность и надежность обуславливают востребованность и популярность. Данные материалы активно применяются в промышленных масштабах и используются как ткань для пошива одежды, постельного белья, а также добавляется к синтетическим материалам для производства различных изделий. Данная ткань производится из экологически чистого сырья, таким образом, изготовленные из этой ткани изделия получаются не только высокого качества, но и абсолютно безопасные для эксплуатации. Современные китайские хлопковые ткани гипоаллергенны, не источают неприятного запаха и рекомендованы для повседневного использования. Китайские ткани обладают великолепными техническими характеристиками, изделия из такой ткани характеризуются хорошей воздухопроницаемостью, тело человека при носке будет «дышать» и чувствовать себя максимально комфортно. Кроме того, эта ткань имеет приятные тактильные качества, что положительно сказывается на эксплуатации — носить вещи из данного материала одно удовольствие. В тоже время подобные ткани очень практичны, как правило, одежду из китайского хлопкового материала можно подвергать машинной стирке — они достойно ее переносят. Это не сказывается на насыщенном ярком цвете и презентабельном внешнем виде.
Данные ткани — настоящий хит продаж на текстильном рынке: качество, относительно бюджетная цена, а также доступность способствуют распространению и продажам. В России стало распространено термин «китайка».
«Это шелковая ткань, ввозившаяся в Россию из Китая (отсюда название). В России также вырабатывали аналогичную недорогую хлопчатобумажную ткань, из которой шили верхнюю одежду» dic.academic
Китайский шелк имеет свои отличительные черты: невероятный внешний вид и высокие эстетические показатели. Помимо того, эта ткань характеризуется гигиеничностью, воздухопроницаемостью и хорошей износостойкостью, благодаря этому изделия из этого материала идеально подходят как на каждый день, так и для выхода на какие-либо торжественные и праздничные события. Они легко преображают абсолютно любой образ и гарантируют центр внимания к Вашей персоне.
Данная ткань — это образец высокого качества и прекрасного внешнего вида. Ниже представим основные преимущества этого материала.
|Богатая сырьевая база
|Изделия получаются прочные и на любой вкус
|Высокое качество текстиля
|Благодаря этому обеспечивается большой эксплуатационный срок материалам
|Широкий ассортимент продукции
|Широкое распространение упрощает выбор, таким образом, каждый сможет подобрать для себя материал для пошива одежды, постельного белья, обуви и других изделий
|Бюджетная стоимость
|Данные ткани считаются одними из самых доступных
|Комфортабельность и удобство в носке
|Приятные к телу, дышат, в одежде из данной ткани человек не почувствует никакого дискомфорта даже при регулярной носке
|Долговечность
|При бережном отношении и правильной эксплуатации ткань прослужит много лет
Итак, китайские ткани — хит продаж на текстильном рынке в России и во всем мире. Они по карману каждому и применяются на все случаи жизни. Большой выбор цветовой гаммы, безопасность в эксплуатации, а также удобство и комфорт — именно так можно охарактеризовать данные материалы.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Дербенту с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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