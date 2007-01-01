Китайские ткани в Ставрополе оптом

от 430 ₽

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Настоящее фото товара Ткань Galaxy, микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
820 ₽
Оптовая цена
4.3
Ткань Galaxy, микрофибра
Настоящее фото товара Ткань Scandinavia, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
620 ₽
Оптовая цена
4.6
Ткань Scandinavia, рогожка
Настоящее фото товара Ткань Sparta, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
870 ₽
Оптовая цена
4.1
Ткань Sparta, рогожка
Настоящее фото товара Ткань Studio, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
750 ₽
Оптовая цена
4.7
Ткань Studio, жаккард
Настоящее фото товара Ткань Marco Polo, микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
1 200 ₽
Оптовая цена
4.5
Ткань Marco Polo, микрофибра
Настоящее фото товара Ткань Luxor, микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
930 ₽
Оптовая цена
4.2
Ткань Luxor, микрофибра
Настоящее фото товара Ткань Enigma, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
850 ₽
Оптовая цена
4.2
Ткань Enigma, жаккард
Настоящее фото товара Ткань Tempo, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
440 ₽
Оптовая цена
4.8
Ткань Tempo, рогожка
Настоящее фото товара Ткань Falcone, термопайка, произведённого компанией ChiedoCover
430 ₽
Оптовая цена
4.4
Ткань Falcone, термопайка
Настоящее фото товара Ткань Furor, микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
1 010 ₽
Оптовая цена
4.4
Ткань Furor, микрофибра
Настоящее фото товара Ткань Lecco, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
670 ₽
Оптовая цена
5
Ткань Lecco, велюр
Настоящее фото товара Ткань Liberty, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
1 060 ₽
Оптовая цена
4.9
Ткань Liberty, велюр
Настоящее фото товара Ткань Velvet Lux, микровельвет, произведённого компанией ChiedoCover
760 ₽
Оптовая цена
4.1
Ткань Velvet Lux, микровельвет
Настоящее фото товара Ткань Banny, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.5
Ткань Banny, велюр
Настоящее фото товара Кожзам Galaxy, искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
540 ₽
Оптовая цена
4.7
Кожзам Galaxy, искусственная кожа
Настоящее фото товара Ткань Bamboo, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Ткань Bamboo
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Универсальные китайские ткани на все случаи жизни

Современное текстильное производство отличается высоким качеством и широким ассортиментом. На сегодняшний день можно найти практически любой цвет ткани, что упрощает выбор, каждый покупатель сможет подобрать для себя идеальный фасон и дизайн изделия. Китайские текстильные товары широко распространены в России и пользуются огромным спросом во всем мире. Данные материалы обладают бюджетной стоимостью, таким образом, на производство футболок, брюк платьев, а также верхней одежды и других текстильных изделий потребуется немного затрат — это идеальное сочетание цены и качества. В данной статье рассмотрим технические характеристики, а также основные преимущества и сферу применения китайской ткани.

Китайские ткани — хлопок как отличное решение для пошива одежды и домашнего текстиля

Китайский хлопок славился еще в Древние времена: хорошее качество, высокая прочность и надежность обуславливают востребованность и популярность. Данные материалы активно применяются в промышленных масштабах и используются как ткань для пошива одежды, постельного белья, а также добавляется к синтетическим материалам для производства различных изделий. Данная ткань производится из экологически чистого сырья, таким образом, изготовленные из этой ткани изделия получаются не только высокого качества, но и абсолютно безопасные для эксплуатации. Современные китайские хлопковые ткани гипоаллергенны, не источают неприятного запаха и рекомендованы для повседневного использования. Китайские ткани обладают великолепными техническими характеристиками, изделия из такой ткани характеризуются хорошей воздухопроницаемостью, тело человека при носке будет «дышать» и чувствовать себя максимально комфортно. Кроме того, эта ткань имеет приятные тактильные качества, что положительно сказывается на эксплуатации — носить вещи из данного материала одно удовольствие. В тоже время подобные ткани очень практичны, как правило, одежду из китайского хлопкового материала можно подвергать машинной стирке — они достойно ее переносят. Это не сказывается на насыщенном ярком цвете и презентабельном внешнем виде.

Китайский шелк — лучший выбор для изготовления одежды и постельного белья

Данные ткани — настоящий хит продаж на текстильном рынке: качество, относительно бюджетная цена, а также доступность способствуют распространению и продажам. В России стало распространено термин «китайка».

«Это шелковая ткань, ввозившаяся в Россию из Китая (отсюда название). В России также вырабатывали аналогичную недорогую хлопчатобумажную ткань, из которой шили верхнюю одежду» dic.academic

Китайский шелк имеет свои отличительные черты: невероятный внешний вид и высокие эстетические показатели. Помимо того, эта ткань характеризуется гигиеничностью, воздухопроницаемостью и хорошей износостойкостью, благодаря этому изделия из этого материала идеально подходят как на каждый день, так и для выхода на какие-либо торжественные и праздничные события. Они легко преображают абсолютно любой образ и гарантируют центр внимания к Вашей персоне.

Преимущества китайской ткани

Данная ткань — это образец высокого качества и прекрасного внешнего вида. Ниже представим основные преимущества этого материала.

Богатая сырьевая база Изделия получаются прочные и на любой вкус
Высокое качество текстиля Благодаря этому обеспечивается большой эксплуатационный срок материалам
Широкий ассортимент продукции Широкое распространение упрощает выбор, таким образом, каждый сможет подобрать для себя материал для пошива одежды, постельного белья, обуви и других изделий
Бюджетная стоимость Данные ткани считаются одними из самых доступных
Комфортабельность и удобство в носке Приятные к телу, дышат, в одежде из данной ткани человек не почувствует никакого дискомфорта даже при регулярной носке
Долговечность При бережном отношении и правильной эксплуатации ткань прослужит много лет

Итак, китайские ткани — хит продаж на текстильном рынке в России и во всем мире. Они по карману каждому и применяются на все случаи жизни. Большой выбор цветовой гаммы, безопасность в эксплуатации, а также удобство и комфорт — именно так можно охарактеризовать данные материалы.

Где купить китайские ткани в Ставрополе?

Наша компания занимает ведущее место в производстве мебели и текстиля в России. Мы внимательно относимся к каждому клиенту и к каждому выполненному заказу. Наша мебель и текстиль пользуется большой популярностью, это обусловлено отличным качеством, проверенными поставщиками сырья — так гарантируется экологичность и безопасность нашей продукции. Мы оптимизировали и усовершенствовали наше производство, закупили качественное, современное и инновационное оборудование. Неподражаемый, презентабельный внешний вид, высокая прочность и прекрасное качество сборки — преимущества нашей продукции.

Купить китайский ткани в Ставрополе можно на нашем сайте, мы предлагаем большой выбор материалов, расцветок и фасонов. Вы всегда можете проконсультироваться у наших профессиональных и компетентных менеджеров, они готовы прийти на помощь, ответят на любые вопросы относительно наших товаров, представленных в каталоге продукции. Доставку продукции можно заказать в любой город, регион России и стран СНГ.

Почему китайские ткани покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ставрополь и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ставрополю ?

    Доставка товара по Ставрополю осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ставрополю ?

    Стоимость доставки по Ставрополю рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ставрополю осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ставрополю телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ставрополе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ставрополю с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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