Классические диваны в Тайшете оптом

от 24 590 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тайшету и Иркутской области

Настоящее фото товара Диван Софи, произведённого компанией ChiedoCover
29 150 ₽
5
Диван Софи
Настоящее фото товара Диван раскладной Валенсия, произведённого компанией ChiedoCover
36 190 ₽
4.4
Диван раскладной Валенсия
Настоящее фото товара Диван-кровать Адрианна, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
96 290 ₽
4.6
Диван-кровать Адрианна, бежевый
Настоящее фото товара Диван-кровать Адрианна, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
96 290 ₽
5
Диван-кровать Адрианна, фиолетовый
Настоящее фото товара Диван Vintage, произведённого компанией ChiedoCover
24 590 ₽
4.8
Диван Vintage
Настоящее фото товара Диван Retro, вяз, груша, произведённого компанией ChiedoCover
36 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Retro, вяз, груша
Настоящее фото товара Диван Maurice, произведённого компанией ChiedoCover
42 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Maurice
Настоящее фото товара Диван Marsielle, произведённого компанией ChiedoCover
45 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Marsielle
Настоящее фото товара Диван Orlando, лавандовый, произведённого компанией ChiedoCover
43 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Orlando, лавандовый
Настоящее фото товара Диван Rico, произведённого компанией ChiedoCover
47 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Rico
Настоящее фото товара Диван Tydor, произведённого компанией ChiedoCover
47 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Tydor
Настоящее фото товара Диван Molly, произведённого компанией ChiedoCover
28 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Molly
Настоящее фото товара Диван будуарный Molly, произведённого компанией ChiedoCover
24 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван будуарный Molly
Настоящее фото товара Диван Chestarfield, произведённого компанией ChiedoCover
59 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Chestarfield
Настоящее фото товара Диван Tobi трехместный прямой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
91 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Tobi трехместный прямой бежевый
Настоящее фото товара Диван прямой голубой Costy, произведённого компанией ChiedoCover
83 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван прямой голубой Costy
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Классические диваны — идеальный элемент интерьера для сферы HoReCa

Эксперты в области гостиничного и ресторанного бизнеса с уверенностью заявляют о том, что несмотря на большую популярность, которую набирают Лофт кафе и рестораны, классический стиль по-прежнему не остается без внимания посетителей. Концепция любого заведения подразумевает не только выбор места, помещения, но и мебели, которая будет дополнять и формировать у посетителей, выбранную Вами стилевую политику.

Классические диваны в Тайшете превосходно дополняют интерьер ресторанов, придерживающихся следующим основным характеристикам: сдержанный декор, четкие геометрические линии, утварь или различные деревянные элементы мебели и стульев. Что касается цветового наполнения таких ресторанов, то это прежде всего шоколадные, коричневые, бежевые и постельные тона. Яркие тона и цветные элементы декорирования скорее всего не самый подходящий вариант для подобных заведений. Классические хрустальные люстры — также незаменимый атрибут подобных заведений.

Помимо того, классические диваны в Иркутской области подчеркнут приверженность к национальным традициям и отметят настоящий вкус владельца ресторана. Солидность, а также статусность и уважение — вот основные постулаты классических ресторанов. Это то место, где приятно провести как деловую встречу, обед, так и романтический вечер.

В тоже время, классические диваны, выполненные из кожи в сочетании с большими окнами, шторами в пол, а также коваными подсвечниками и неброскими стенами великолепно воссоздадут аристократическую атмосферу с уникальным и исключительным дизайном. Таким образом, благодаря совокупности всех элементов интерьера создается неповторимая обстановка ресторана.

Где купить классические диваны в Тайшете?

Предприятие ChiedoCover производит и реализует мебель и текстиль для сферы HoReCa на протяжении 13 лет. Хорошие отзывы, продуктивные отношения с клиентами, разработка эксклюзивной мебели позволяет нам занимать одни из лидирующих позиций в этом сегменте. Вся продукция, которая выпускается на нашем производстве имеет гарантийный срок и всю необходимую сопроводительную документацию. Главной стратегией развития нашего предприятия является совершенствование каждого этапа производства.

Купить классические диваны в Тайшете Вы можете на нашем сайте. Задача наших профессиональных менеджеров не только ответить на вопросы выбранной Вами категории товаров, но и расширить Ваше представление о сфере HoReCa и предложить интересные варианты, подходящее именно Вашему заведению.

Почему классические диваны покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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