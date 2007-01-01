Классические стулья в Пятигорске оптом

от 1 770 ₽

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Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
1 770 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая
Настоящее фото товара Стул Odda белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Odda белый
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Настоящее фото товара Стул Бейд, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Бейд
Настоящее фото товара Стул Харизма NEW, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Харизма NEW, пластиковый, белый
Настоящее фото товара Венский стул B-165, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Венский стул B-165
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, черно-красная патина, произведённого компанией ChiedoCover-7%
4 290 ₽4 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кроссбэк, черно-красная патина
Настоящее фото товара Стул Field пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Field пластик белый
Настоящее фото товара Стул Field пластик желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Field пластик желтый
Настоящее фото товара Стул Field пластик темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Field пластик темно-бирюзовый
Настоящее фото товара Стул Field пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover-17%
4 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Field пластик черный
Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
4 430 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс
Настоящее фото товара Стул Наполеон, патина с бронзой, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Наполеон, патина с бронзой
Настоящее фото товара Стул Наполеон, патина с серебром, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Наполеон, патина с серебром
Настоящее фото товара Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
1 940 ₽
Оптовая цена
5
Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл
Настоящее фото товара Секция из 4 стульев Хит с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция из 4 стульев Хит с подлокотниками
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Стулья в классическом стиле – признак хорошего вкуса

Красивые стулья классических вариантов всегда ассоциируются с роскошными интерьерами XVII и XVII веков. В то время при выборе мебели ориентировались лишь на презентабельный вид, а уже после на комфортабельность. Стулья должны были подчеркивать статус хозяина.

Сегодня рестораторы также стремятся подчеркнуть уровень заведения, а стулья в классическом стиле не теряют своей популярности. За имидж ресторана отвечает мебель высокого качества. От выбора мебели зависит интерьер зала и комфорт гостей.

Классические стулья в Пятигорске – престиж и комфорт

ChiedoCover - поставщик товаров собственного производства для сферы HoReCa в городе Пятигорск. Преимущества стульев ChiedoCover:

  • Большой выбор моделей – в каталоге представлены стулья с мягкими сидениями, с подлокотниками, различной высотой спинки, секции стульев.
  • Презентабельный внешний вид – классические стулья никогда не выйдут из моды, они способны преобразить любое помещение, добавив изысканности.
  • Высокое качество – так как мы производители мебели, мы отвечаем за качество своих товаров и предоставляем все гарантии.
  • Долгий срок службы - благодаря прочности материалов, стулья выдерживают большие нагрузки, а также высокую проходимость. А надежное крепление деталей каркаса служит гарантией долгих лет эксплуатации.
  • Бюджетность – каждый владелец стремится сэкономить бюджет заведения. Благодаря тому, что мы сами производим мебель, наши цены ниже средней стоимости на рынке.

Просматривая каталог, вы найдете подходящее решение для интерьера своего заведения по привлекательным ценам. На сайте представлены модели для ресторанов, кафе, баров, отелей и офисов. Купить классические стулья можно оптом или в розницу в любое удобное время.

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Одно из главных преимуществ сотрудничества с нашей компанией – мы стараемся подстраиваться под потребности клиента, поэтому мы готовы сделать персональное предложение. Делая первый заказ, покупатель становится постоянным клиентом, а наша компания – надежным партнером по бизнесу.

Совершая покупку через сайт, при оформлении заказа оставьте свои контактные данные - наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить детали заказа, а также проконсультирует по поводу доставки и оплаты. Если у вас появились вопросы - можете позвонить по номеру горячей линии, либо заказать бесплатную консультацию менеджера.

Мы предлагаем купить стулья для кафе в классическом стиле по лучшему соотношению цены и качества в Пятигорске.

Почему классические стулья покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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