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            Товары по акции

            Классические стулья в Южноуральске оптом

            от 1 990 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Южноуральску и Челябинской области

            Настоящее фото товара Стул Бентвуд A-0919, произведённого компанией ChiedoCover
            5 050 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул Бентвуд A-0919
            Настоящее фото товара Стул Бентвуд А-0542, произведённого компанией ChiedoCover
            5 550 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул Бентвуд А-0542
            Настоящее фото товара Стул Дублин манговый мохито, произведённого компанией ChiedoCover
            3 390 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стул Дублин манговый мохито
            Настоящее фото товара Стул ЛТ С15382, произведённого компанией ChiedoCover
            5 390 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул ЛТ С15382
            Настоящее фото товара Стул ЛТ С17451, произведённого компанией ChiedoCover
            5 290 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стул ЛТ С17451
            Настоящее фото товара Стул ЛТ С12298Б, произведённого компанией ChiedoCover
            4 990 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул ЛТ С12298Б
            Настоящее фото товара Стул ЛТ С14357, произведённого компанией ChiedoCover
            5 490 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул ЛТ С14357
            Настоящее фото товара Стул ЛТ С15380, произведённого компанией ChiedoCover
            5 490 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул ЛТ С15380
            Настоящее фото товара Стул ЛТ С18466, произведённого компанией ChiedoCover
            5 190 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул ЛТ С18466
            Настоящее фото товара Стул ЛТ С16412, произведённого компанией ChiedoCover
            4 990 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стул ЛТ С16412
            Настоящее фото товара Стул ЛТ С17444, произведённого компанией ChiedoCover
            5 290 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул ЛТ С17444
            Настоящее фото товара Стул ЛТ С18475, произведённого компанией ChiedoCover
            5 890 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул ЛТ С18475
            Настоящее фото товара Стул ЛТ С18476, произведённого компанией ChiedoCover
            6 090 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стул ЛТ С18476
            Настоящее фото товара Стул ЛТ С14347, произведённого компанией ChiedoCover
            5 190 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стул ЛТ С14347
            Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
            1 930 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая
            Настоящее фото товара Стул Бейд, произведённого компанией ChiedoCover
            3 590 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стул Бейд
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            Стулья в классическом стиле – признак хорошего вкуса

            Красивые стулья классических вариантов всегда ассоциируются с роскошными интерьерами XVII и XVII веков. В то время при выборе мебели ориентировались лишь на презентабельный вид, а уже после на комфортабельность. Стулья должны были подчеркивать статус хозяина.

            Сегодня рестораторы также стремятся подчеркнуть уровень заведения, а стулья в классическом стиле не теряют своей популярности. За имидж ресторана отвечает мебель высокого качества. От выбора мебели зависит интерьер зала и комфорт гостей.

            Классические стулья в Южноуральске – престиж и комфорт

            ChiedoCover - поставщик товаров собственного производства для сферы HoReCa в городе Южноуральск. Преимущества стульев ChiedoCover:

            • Большой выбор моделей – в каталоге представлены стулья с мягкими сидениями, с подлокотниками, различной высотой спинки, секции стульев.
            • Презентабельный внешний вид – классические стулья никогда не выйдут из моды, они способны преобразить любое помещение, добавив изысканности.
            • Высокое качество – так как мы производители мебели, мы отвечаем за качество своих товаров и предоставляем все гарантии.
            • Долгий срок службы - благодаря прочности материалов, стулья выдерживают большие нагрузки, а также высокую проходимость. А надежное крепление деталей каркаса служит гарантией долгих лет эксплуатации.
            • Бюджетность – каждый владелец стремится сэкономить бюджет заведения. Благодаря тому, что мы сами производим мебель, наши цены ниже средней стоимости на рынке.

            Просматривая каталог, вы найдете подходящее решение для интерьера своего заведения по привлекательным ценам. На сайте представлены модели для ресторанов, кафе, баров, отелей и офисов. Купить классические стулья можно оптом или в розницу в любое удобное время.

            Индивидуальный подход к каждому клиенту

            Одно из главных преимуществ сотрудничества с нашей компанией – мы стараемся подстраиваться под потребности клиента, поэтому мы готовы сделать персональное предложение. Делая первый заказ, покупатель становится постоянным клиентом, а наша компания – надежным партнером по бизнесу.

            Совершая покупку через сайт, при оформлении заказа оставьте свои контактные данные - наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить детали заказа, а также проконсультирует по поводу доставки и оплаты. Если у вас появились вопросы - можете позвонить по номеру горячей линии, либо заказать бесплатную консультацию менеджера.

            Мы предлагаем купить стулья для кафе в классическом стиле по лучшему соотношению цены и качества в Южноуральске.

            Почему классические стулья покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Южноуральск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Южноуральску ?

              Доставка товара по Южноуральску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Южноуральску ?

              Стоимость доставки по Южноуральску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Южноуральску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Южноуральску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Южноуральске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Южноуральску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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