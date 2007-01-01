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Попробуйте сегодня представить себе любой современный ресторан, кафе или гостиничный комплекс в Нижневартовске без красивого и стильно оформленного освещения. Это просто невозможно. Чтобы произвести выбор люстры необходимо учитывать следующие факторы: особенность установки, дизайн, а также цвет и материал изготовления.
Хорошим решением станет использование металлов и сплавов для каркаса люстры. Такие модели за счет прочности и надежности имеют более длительный срок эксплуатации, а также они прекрасно и быстро отмываются любым моющим средством от накопившейся пыли. При установке нужно брать во внимание, что люстры из металла обладают немалым весом, поэтому для монтажа таких светильников необходимо подбирать крепежа, которые будут соответствовать такому весу.
Кроме того, изящным вариантом при выборе классических светильников станет хрусталь в виде материала изготовления люстры. При таком выборе в первую очередь делается акцент на привлекательность и презентабельность, люстры в таком помещении могут стать не только источником света, но и придать роскошь и богатство интерьеру помещения. Такие модели дорого выглядят и обязательно дополнят основной интерьер заведения. В тоже время отличным достоинством хрустальных люстр станет стойкость к воздействиям различных температур и света, они не склонны к механическим деформациям. Если Вы остановили свой выбор на хрустальных люстрах, важно помнить, что при замене ламп или при уходе за ними нужно быть аккуратными, чтобы не повредить люстру.
Итак, какой бы выбор для своего ресторана, кафе или гостиницы Вы бы не сделали, люстры не только насытят светом помещение заведения, но и станут отличным декором для различных стилистических композиций.
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Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Нижневартовску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Нижневартовску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Нижневартовску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Нижневартовску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня