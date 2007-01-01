Классические светильники в Шахтёрске оптом

от 11 490 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Шахтёрску и Сахалинской области

Настоящее фото товара Люстра Intreccio 6, произведённого компанией ChiedoCover
26 690 ₽
Оптовая цена
5
Люстра Intreccio 6
Настоящее фото товара Люстра Intreccio 6 black, произведённого компанией ChiedoCover
26 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Люстра Intreccio 6 black
Настоящее фото товара Люстра Maryland 8, произведённого компанией ChiedoCover
30 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Люстра Maryland 8
Настоящее фото товара Люстра Maryland 6, произведённого компанией ChiedoCover
25 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Люстра Maryland 6
Настоящее фото товара Люстра Adelia 8, произведённого компанией ChiedoCover
38 590 ₽
Оптовая цена
5
Люстра Adelia 8
Настоящее фото товара Люстра Adelia 6, произведённого компанией ChiedoCover
30 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Люстра Adelia 6
Настоящее фото товара Люстра Lolita 7, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Люстра Lolita 7
Настоящее фото товара Люстра Lolita 5, произведённого компанией ChiedoCover
18 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Люстра Lolita 5
Настоящее фото товара Люстра Bird 8, произведённого компанией ChiedoCover
25 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Люстра Bird 8
Настоящее фото товара Люстра Bird 6, произведённого компанией ChiedoCover
21 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Люстра Bird 6
Настоящее фото товара Люстра Bird 5, произведённого компанией ChiedoCover
16 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Люстра Bird 5
Настоящее фото товара Люстра Bird 3, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
5
Люстра Bird 3
Настоящее фото товара Люстра Bird, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
5
Люстра Bird
Настоящее фото товара Люстра Bouquet 8, произведённого компанией ChiedoCover
23 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Люстра Bouquet 8
Настоящее фото товара Люстра Bouquet 6, произведённого компанией ChiedoCover
21 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Люстра Bouquet 6
Настоящее фото товара Люстра Bouquet, произведённого компанией ChiedoCover
11 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Люстра Bouquet
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Правильный выбор классических светильников — залог эффектного и грамотного оформления интерьера

Попробуйте сегодня представить себе любой современный ресторан, кафе или гостиничный комплекс в Шахтёрске без красивого и стильно оформленного освещения. Это просто невозможно. Чтобы произвести выбор люстры необходимо учитывать следующие факторы: особенность установки, дизайн, а также цвет и материал изготовления.

Хорошим решением станет использование металлов и сплавов для каркаса люстры. Такие модели за счет прочности и надежности имеют более длительный срок эксплуатации, а также они прекрасно и быстро отмываются любым моющим средством от накопившейся пыли. При установке нужно брать во внимание, что люстры из металла обладают немалым весом, поэтому для монтажа таких светильников необходимо подбирать крепежа, которые будут соответствовать такому весу.

Кроме того, изящным вариантом при выборе классических светильников станет хрусталь в виде материала изготовления люстры. При таком выборе в первую очередь делается акцент на привлекательность и презентабельность, люстры в таком помещении могут стать не только источником света, но и придать роскошь и богатство интерьеру помещения. Такие модели дорого выглядят и обязательно дополнят основной интерьер заведения. В тоже время отличным достоинством хрустальных люстр станет стойкость к воздействиям различных температур и света, они не склонны к механическим деформациям. Если Вы остановили свой выбор на хрустальных люстрах, важно помнить, что при замене ламп или при уходе за ними нужно быть аккуратными, чтобы не повредить люстру.

Итак, какой бы выбор для своего ресторана, кафе или гостиницы Вы бы не сделали, люстры не только насытят светом помещение заведения, но и станут отличным декором для различных стилистических композиций.

Где купить классические светильники в ресторан или гостиницу в Сахалинской области?

ChiedoCover с удовольствием разработает индивидуальное техническое задание для производства, с учетом Ваших индивидуальных требований. Вся продаваемая продукция поставляется к клиенту с сопутствующими документами и инструкцией по применению. Наличие дилеров по всей России позволяет нам осуществлять продажу по всей России и странам СНГ. Несколько лет назад мы, по-праву, получили сертификат доверия потребителей, что говорит о доверии и надежности нашей продукции.

Купить классические светильники в кафе, а также ресторан или гостиницу в Шахтёрске можно на сайте нашего предприятия. На нашем веб-сайте представлен полный ассортимент товаров, от стульев и столов, до аксессуаров и дополнительного оборудования. Свяжитесь с нашими менеджерами из отдела продаж для осуществления нужной покупки.

Почему классические светильники покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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