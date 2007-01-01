Для успешной организации мероприятия необходимо продумать каждую деталь. В особенности важную роль играет выбор мебели. Столы способны расставить акценты на мероприятии. Например, банкетные столы выше обычных ресторанных, а фуршетные – выше банкетных. Также каждый вид отличается по конфигурации и диаметром столешницы.
Приобретение качественных коктейльных столов – это способ организовать проведение банкета на высоком уровне. Такие столы активно используют на выставках, презентациях, открытиях. За высоким столиком легко разместятся 4-5 человек. При этом снимается задача размещения гостей, так как гости не привязаны к определенному месту, каждый может свободно перемещаться куда ему захочется.
Организация фуршета отличается от обычного банкета и имеет ряд преимуществ. К примеру, за небольшими высокими столиками размещается гораздо больше людей, а на каждого гостя положено всего 0,45-0,5 м2.
Форма зависит от площади зала и количества приглашенных гостей. Круглые столешницы прекрасно выпишутся в просторные помещения или на площадку под открытым воздухом. А квадратные или прямоугольные модели способны визуально сделать помещение больше. А также из них можно составить один большой стол П-, Т- или Ш-образной формы.
Перед организатором торжеств стоит еще одна важная задача – купить коктейльные столы по недорогой цене в Брянске. Сегодня на рынке существует большой выбор компаний-поставщиков банкетной мебели. Компания ChiedoCover отличается тем, что является производителем мебели и текстиля для сферы HoReCa. А это значит: Цены ниже средних. Гарантия качества. Большой выбор. Возможность сделать мебель по индивидуальным запросам. Мы предлагаем приобрести коктейльные столы по самому выгодному соотношению цены и качества в городе Брянск и по Брянской области.
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Стоимость доставки по Брянску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Брянску осуществляется бесплатно.
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Брянску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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