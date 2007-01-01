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            Товары по акции

            Коктейльные столы в Туле оптом

            от 3 250 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Туле и Тульской области

            Настоящее фото товара Стол Валенсия круглый D70 высокий, произведённого компанией ChiedoCover
            7 990 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стол Валенсия круглый D70 высокий
            Настоящее фото товара Стол Валенсия 70 высокий, произведённого компанией ChiedoCover
            7 990 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стол Валенсия 70 высокий
            Настоящее фото товара Стол уличный Бистро, произведённого компанией ChiedoCover
            10 390 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стол уличный Бистро
            Настоящее фото товара Стол уличный 1201DP, произведённого компанией ChiedoCover
            5 590 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стол уличный 1201DP
            Настоящее фото товара Стол барный Tolix Wood Dark, произведённого компанией ChiedoCover
            9 499 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стол барный Tolix Wood Dark
            Настоящее фото товара Стол складной 1208НМ, произведённого компанией ChiedoCover
            5 990 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стол складной 1208НМ
            Настоящее фото товара Стол Eames T-8, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
            7 150 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стол Eames T-8, цвет по RAL
            Настоящее фото товара Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
            6 190 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL
            Настоящее фото товара Стол Eames T-8 MDF прямоугольный, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
            6 450 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стол Eames T-8 MDF прямоугольный, цвет по RAL
            Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №1, произведённого компанией ChiedoCover
            18 950 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Конфигурация складных столов №1
            Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №2, произведённого компанией ChiedoCover
            14 650 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Конфигурация складных столов №2
            Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №3, произведённого компанией ChiedoCover
            19 150 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Конфигурация складных столов №3
            Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №4, произведённого компанией ChiedoCover
            19 050 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Конфигурация складных столов №4
            Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №5, произведённого компанией ChiedoCover
            19 050 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Конфигурация складных столов №5
            Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №6, произведённого компанией ChiedoCover
            14 190 ₽
            Оптовая цена
            5
            Конфигурация складных столов №6
            Настоящее фото товара Стол Hortus Gut, произведённого компанией ChiedoCover
            3 250 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стол Hortus Gut
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            Коктейльные столы оптом

            Для успешной организации мероприятия необходимо продумать каждую деталь. В особенности важную роль играет выбор мебели. Столы способны расставить акценты на мероприятии. Например, банкетные столы выше обычных ресторанных, а фуршетные – выше банкетных. Также каждый вид отличается по конфигурации и диаметром столешницы.

            Организация фуршета

            Приобретение качественных коктейльных столов – это способ организовать проведение банкета на высоком уровне. Такие столы активно используют на выставках, презентациях, открытиях. За высоким столиком легко разместятся 4-5 человек. При этом снимается задача размещения гостей, так как гости не привязаны к определенному месту, каждый может свободно перемещаться куда ему захочется.

            Организация фуршета отличается от обычного банкета и имеет ряд преимуществ. К примеру, за небольшими высокими столиками размещается гораздо больше людей, а на каждого гостя положено всего 0,45-0,5 м2.

            Технические требования

            • Размеры - высота должна быть не менее 0,9 м, а диаметр столешницы не менее 0,7 м.
            • Устойчивость - каркас должен быть выполнен из прочных материалов – преимущественно металл, также обратите внимание на качество крепления, если модель стола складная.
            • Дизайн – внешний вид должен гармонировать с общей стилистикой помещения. Иногда, чтобы создать более праздничное настроение, необходимо воспользоваться текстильными аксессуарами – скатертями, чехлами и салфетками.

            Как выбрать форму столов?

            Форма зависит от площади зала и количества приглашенных гостей. Круглые столешницы прекрасно выпишутся в просторные помещения или на площадку под открытым воздухом. А квадратные или прямоугольные модели способны визуально сделать помещение больше. А также из них можно составить один большой стол П-, Т- или Ш-образной формы.

            Где купить коктейльные столы?

            Перед организатором торжеств стоит еще одна важная задача – купить коктейльные столы по недорогой цене в Туле. Сегодня на рынке существует большой выбор компаний-поставщиков банкетной мебели. Компания ChiedoCover отличается тем, что является производителем мебели и текстиля для сферы HoReCa. А это значит: Цены ниже средних. Гарантия качества. Большой выбор. Возможность сделать мебель по индивидуальным запросам. Мы предлагаем приобрести коктейльные столы по самому выгодному соотношению цены и качества в городе Тула и по Тульской области.

            Почему коктейльные столы покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Тулу и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Туле ?

              Доставка товара по Туле осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Туле ?

              Стоимость доставки по Туле рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Туле осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Туле телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Туле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Туле с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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