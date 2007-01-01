Сфера HoReCa в Кстово предлагает широкий выбор гостиниц, ресторанов и отелей. Сегодня мы живем в такое время, что можно легко, благодаря интернету, посмотреть отзывы практически о любом заведении. Следовательно, если Вы хотите, чтобы Ваш бизнес приносил доход, необходимо следить за комфортом постояльцев в гостиницах и отеля, а также за удобством и приятным отдыхом в ресторанах и кафе. Рассмотрим один из необходимых элементов мебельного оснащения — невероятно вместительные и при этом компактные комоды.
Термин комод произошел от французского слова commode, что означает удобный. Это тумба, которая имеет несколько выдвижных ящиков, расположенных друг над другом. Любопытно, что комоды начали использовать в XVII в. , когда в сундуки для, как правило, хранения одежды стали добавлять выдвижные ящики. Современные комоды — это прекрасная альтернатива громоздким шкафам, которые чаще всего занимают большую полезную площадь в помещении. Сегодня они очень компактные и могут отлично сочетаться практически с любым сопутствующим интерьером.
Большую популярность комоды получили в мебельном оснащении гостиничного номера. Такие модели очень функциональны, занимают немного места и прекрасно справляются со своими функциями. Выдвижные удобные ящики позволяют разместить вещи постояльцев. В тоже время, хорошим преимуществом является дополнение интерьера. Классический и традиционный вариант изготовления комодов в коричневом или белом цвете. Такой вариант лучше всего органично впишется в гостиничный номер.
Сейчас очень актуальны деревянные комоды, каркас которых производится из высокопрочного металла, а выдвижные ящики и другие элементы из массива дерева, а также ДСП и МДФ панелей. Это наиболее удачное сочетание материалов, к преимуществам таких моделей можно отнести:
Исходя из вышеперечисленного следует вывод, что на сегодняшний день качественные комоды реализуют сразу несколько важных задач: во-первых, прекрасно справляются с основной функцией, во-вторых являются изысканным и роскошным декоративным элементом интерьера, в-третьих, благодаря выбору цвета можно выделить или оттенить другие элементы декора в помещении.
Следует отметить, что набирают популярность комоды лофт, которыми оснащают рестораны и кафе в сегменте HoReCa. В заведениях лофт стиля это просто необходимый и порой незаменимый элемент мебели.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Кстово с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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