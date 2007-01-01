+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
    Полукресла
      Подставки для ног
        Новинки
        Популярное
        Лофт
        Мебель Лофт
        Освещение в стиле лофт
        Новинки
        Популярное
        Ткани
        Вид
        Новинки
        Популярное
        Мебель для хранения
        Стеллажи и этажерки
        Комоды и буфеты
        Прихожие и обувницы
        Шкафы
        Шкафы медицинские
          Новинки
          Популярное
          Посуда
          Сервировка стола
          Столовые приборы
            Новинки
            Популярное
            Освещение
            Тип
            Аксессуары
            Стиль
            Новинки
            Популярное
            Оборудование
            Для кейтеринга
            Для кафе и ресторанов
            Для отелей
            Акустическая мебель
            Для салонов красоты
            Для благоустройства
            Для медучреждений
            Оборудование для детей
            Новинки
            Популярное
            Для интерьера
            Стеновые панели
            Вешалки
            Ширмы и перегородки
            Декор
            Ковровые покрытия
            Новинки
            Популярное
            Для гостиниц
            Мебель
            Для ванных комнат
            Гостиничный текстиль
            Постельное белье
            Электроника
            Хранение и уход
              Новинки
              Популярное
              Подборки товаров
              По цвету
              По стилю
              По событиям
              Другие
              По расположению
              По моделям
              По профессиям
              По стране производителя
              Для улицы
              Товары по акции

              Комоды в Междуреченске оптом

              от 8 110 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Междуреченску и Кемеровской области

              Настоящее фото товара Комод с полкой Loft Deverlas, произведённого компанией ChiedoCover
              Хит
              37 200 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Комод с полкой Loft Deverlas
              Настоящее фото товара Комод Montana LA-2651, произведённого компанией ChiedoCover
              Новинка
              49 890 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Комод Montana LA-2651
              Настоящее фото товара Комод Montana LA-2652, произведённого компанией ChiedoCover
              19 990 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Комод Montana LA-2652
              Настоящее фото товара Комод Loft Reg1D1S 90, произведённого компанией ChiedoCover
              10 200 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Комод Loft Reg1D1S 90
              Настоящее фото товара Комод Loft Reg1D1S 60, произведённого компанией ChiedoCover
              8 110 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Комод Loft Reg1D1S 60
              Настоящее фото товара Комод Tetchair, произведённого компанией ChiedoCover
              Хит
              71 690 ₽
              Оптовая цена
              5
              Комод Tetchair
              Настоящее фото товара Комод Nature , произведённого компанией ChiedoCover
              8 290 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Комод Nature
              Настоящее фото товара Комод Палех 3 ящика, произведённого компанией ChiedoCover
              59 490 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Комод Палех 3 ящика
              Настоящее фото товара Комод Палех 2 ящика, произведённого компанией ChiedoCover
              35 190 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Комод Палех 2 ящика
              Настоящее фото товара Комод Классика 2, произведённого компанией ChiedoCover
              55 790 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Комод Классика 2
              Настоящее фото товара Комод Классика 3, произведённого компанией ChiedoCover
              51 390 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Комод Классика 3
              Настоящее фото товара Комод Классика 3/6, произведённого компанией ChiedoCover
              51 990 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Комод Классика 3/6
              Настоящее фото товара Комод Классика 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
              52 690 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Комод Классика 3/1
              Настоящее фото товара Комод Лотос 2, произведённого компанией ChiedoCover
              54 290 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Комод Лотос 2
              Настоящее фото товара Комод Хельга 3, произведённого компанией ChiedoCover
              52 390 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Комод Хельга 3
              Настоящее фото товара Комод Верона 3Д, произведённого компанией ChiedoCover
              43 390 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Комод Верона 3Д
              Смотреть все

              Невероятно вместительные и ультрасовременные — комоды для HoReCa

              Сфера HoReCa в Междуреченске предлагает широкий выбор гостиниц, ресторанов и отелей. Сегодня мы живем в такое время, что можно легко, благодаря интернету, посмотреть отзывы практически о любом заведении. Следовательно, если Вы хотите, чтобы Ваш бизнес приносил доход, необходимо следить за комфортом постояльцев в гостиницах и отеля, а также за удобством и приятным отдыхом в ресторанах и кафе. Рассмотрим один из необходимых элементов мебельного оснащения — невероятно вместительные и при этом компактные комоды.

              История возникновения и особенности комодов

              Термин комод произошел от французского слова commode, что означает удобный. Это тумба, которая имеет несколько выдвижных ящиков, расположенных друг над другом. Любопытно, что комоды начали использовать в XVII в. , когда в сундуки для, как правило, хранения одежды стали добавлять выдвижные ящики. Современные комоды — это прекрасная альтернатива громоздким шкафам, которые чаще всего занимают большую полезную площадь в помещении. Сегодня они очень компактные и могут отлично сочетаться практически с любым сопутствующим интерьером.

              Комоды для гостиниц и отелей

              Большую популярность комоды получили в мебельном оснащении гостиничного номера. Такие модели очень функциональны, занимают немного места и прекрасно справляются со своими функциями. Выдвижные удобные ящики позволяют разместить вещи постояльцев. В тоже время, хорошим преимуществом является дополнение интерьера. Классический и традиционный вариант изготовления комодов в коричневом или белом цвете. Такой вариант лучше всего органично впишется в гостиничный номер.

              Технические характеристики комодов

              Сейчас очень актуальны деревянные комоды, каркас которых производится из высокопрочного металла, а выдвижные ящики и другие элементы из массива дерева, а также ДСП и МДФ панелей. Это наиболее удачное сочетание материалов, к преимуществам таких моделей можно отнести:

              • надежность конструкции
              • долговечность
              • современный дизайн
              • экологичность
              • простота в уходе

              Исходя из вышеперечисленного следует вывод, что на сегодняшний день качественные комоды реализуют сразу несколько важных задач: во-первых, прекрасно справляются с основной функцией, во-вторых являются изысканным и роскошным декоративным элементом интерьера, в-третьих, благодаря выбору цвета можно выделить или оттенить другие элементы декора в помещении.

              Следует отметить, что набирают популярность комоды лофт, которыми оснащают рестораны и кафе в сегменте HoReCa. В заведениях лофт стиля это просто необходимый и порой незаменимый элемент мебели.

              Где купить комод в городе Междуреченск в гостиницу или ресторан?

              Компания ChiedoCover – надежный партнер бизнеса HoReCa. Наши успешные отзывы говорят о высоком качестве, практичности и долговечности банкетной мебели. Сегодня Вы можете заказать доставку в любой город РФ и стран СНГ.

              Купить комод в {city_p}} для отеля можно на сайте нашей компании. Закажите обратный звонок и в короткие сроки с Вами свяжутся наши компетентные и профессиональные менеджеры.

              Почему комоды покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Междуреченск и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

              Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Междуреченску ?

                Доставка товара по Междуреченску осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Междуреченску ?

                Стоимость доставки по Междуреченску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Междуреченску осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Междуреченску телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Междуреченске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Междуреченску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

              Есть другие вопросы?

              Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
              с политикой конфиденциальности

              Отзывы о продукции ChiedoCover

              Все отзывы

              Нас рекомендуют