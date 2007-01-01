Классические и стандартные стили, конечно, всегда остаются в моде. Современный потребительский спрос в Избербаше отражает востребованность и популярность кафе и ресторанов в стиле Лофт. Это такие места, где можно не только вкусно пообедать или поужинать, но без ограничений, свободно и расковано провести вечер. На сегодняшний день такие заведения пользуются спросом.
Комоды в стиле Лофт — необходимый атрибут кафе или ресторана. Практическое отсутствие лишних предметов декора в интерьере — это главное отличие стиля Лофт. Помещение заведения должно иметь высокие потолки, это визуально расширяет пространство. В тоже время использование панорамных окон — еще один вариант оформления интерьера.
Комод в интерьере должен либо соответствовать общему интерьеру помещения, либо быть яркой деталью. Комоды в стиле Лофт бывают различных форм и видов. Органично выглядят комоды с выдвижными ящиками в таком стиле. Выдвижные ящики изготовлены из массива дерева, они красивы, элитны и элегантны. Комоды из деревянного массива дополнят атмосферу солидности, а также подарят посетителям естественность, что в конечном счете отразится на положительном отзыве о Вашем заведении.
Комоды в Лофт стиле также с успехом пополняют интерьеры классических и традиционных ресторанов. Такие модели легко вписываются в стилистическое оформление помещения под старину. Необходимо придерживаться главного правила: основная тематика ресторана или кафе должна быть в спокойных или холодных тонах, интерьерное оснащение упрощено, желательно сведено к минимуму. Комоды в стиле Лофт очень эргономичны, компактны, поэтому для Вас не составит труда при просчете и расстановке мебели учесть и правильно разместить их в общем зале.
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Доставка товара по Избербашу осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Избербашу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Избербашу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Избербашу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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