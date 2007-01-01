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              Товары по акции

              Комоды в стиле Лофт в Кондопоге оптом

              от 8 110 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кондопоге и республике Карелия

              Настоящее фото товара Комод с ящиками Skverei, произведённого компанией ChiedoCover
              Хит
              36 400 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Комод с ящиками Skverei
              Настоящее фото товара Комод с полкой Loft Deverlas, произведённого компанией ChiedoCover
              Хит
              37 200 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Комод с полкой Loft Deverlas
              Настоящее фото товара Комод Bidua, произведённого компанией ChiedoCover
              Хит
              47 400 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Комод Bidua
              Настоящее фото товара Комод с ящиками Lagess, произведённого компанией ChiedoCover
              Новинка
              31 800 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Комод с ящиками Lagess
              Настоящее фото товара Комод Тринити с двумя секциями, произведённого компанией ChiedoCover
              Новинка
              61 999 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Комод Тринити с двумя секциями
              Настоящее фото товара Комод Метрополис, произведённого компанией ChiedoCover
              115 999 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Комод Метрополис
              Настоящее фото товара Комод Риволина, произведённого компанией ChiedoCover
              83 999 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Комод Риволина
              Настоящее фото товара Комод Метафрейм 2 секции, произведённого компанией ChiedoCover
              53 999 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Комод Метафрейм 2 секции
              Настоящее фото товара Комод BeFree BP-8025, произведённого компанией ChiedoCover
              66 490 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Комод BeFree BP-8025
              Настоящее фото товара Комод Montana LA-2654, произведённого компанией ChiedoCover
              30 990 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Комод Montana LA-2654
              Настоящее фото товара Комод Montana LA-2651, произведённого компанией ChiedoCover
              Новинка
              49 890 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Комод Montana LA-2651
              Настоящее фото товара Комод Montana LA-2652, произведённого компанией ChiedoCover
              19 990 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Комод Montana LA-2652
              Настоящее фото товара Комод Loft Reg1D1S 90, произведённого компанией ChiedoCover
              10 200 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Комод Loft Reg1D1S 90
              Настоящее фото товара Комод Loft Reg1D1S 60, произведённого компанией ChiedoCover
              8 110 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Комод Loft Reg1D1S 60
              Настоящее фото товара Комод Tetchair, произведённого компанией ChiedoCover
              Хит
              71 690 ₽
              Оптовая цена
              5
              Комод Tetchair
              Настоящее фото товара Комод Nature , произведённого компанией ChiedoCover
              8 290 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Комод Nature
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              Комоды в стиле Лофт — идеальный вариант для дополнительного оснащения заведения

              Классические и стандартные стили, конечно, всегда остаются в моде. Современный потребительский спрос в Кондопоге отражает востребованность и популярность кафе и ресторанов в стиле Лофт. Это такие места, где можно не только вкусно пообедать или поужинать, но без ограничений, свободно и расковано провести вечер. На сегодняшний день такие заведения пользуются спросом.

              Комоды в стиле Лофт — необходимый атрибут кафе или ресторана. Практическое отсутствие лишних предметов декора в интерьере — это главное отличие стиля Лофт. Помещение заведения должно иметь высокие потолки, это визуально расширяет пространство. В тоже время использование панорамных окон — еще один вариант оформления интерьера.

              Комод в интерьере должен либо соответствовать общему интерьеру помещения, либо быть яркой деталью. Комоды в стиле Лофт бывают различных форм и видов. Органично выглядят комоды с выдвижными ящиками в таком стиле. Выдвижные ящики изготовлены из массива дерева, они красивы, элитны и элегантны. Комоды из деревянного массива дополнят атмосферу солидности, а также подарят посетителям естественность, что в конечном счете отразится на положительном отзыве о Вашем заведении.

              Комоды в Лофт стиле также с успехом пополняют интерьеры классических и традиционных ресторанов. Такие модели легко вписываются в стилистическое оформление помещения под старину. Необходимо придерживаться главного правила: основная тематика ресторана или кафе должна быть в спокойных или холодных тонах, интерьерное оснащение упрощено, желательно сведено к минимуму. Комоды в стиле Лофт очень эргономичны, компактны, поэтому для Вас не составит труда при просчете и расстановке мебели учесть и правильно разместить их в общем зале.

              Где купить комоды Лофт в гостиницу или ресторан в республике Карелия?

              Мы — завод производитель столов, стульев и другой мебели в сегменте HoReCa. Продумывая дизайн и стиль Вашего заведения не забудьте учесть последние тенденции в гостинично-ресторанном бизнесе. Наша компания много лет занимается разработкой новых моделей, тщательно отслеживая современный дизайн европейского стиля. Таким образом, любая продукция нашего производства несомненно станет украшением Вашего бизнеса.

              Купить комоды Лофт в гостиницу или ресторан в Кондопоге Вы всегда можете на нашем сайте. Варианты частичной оплаты, быстрая доставка, эксклюзивный подход — это лишь небольшая часть того, что предлагает Вам наша компания. Мы выпускаем только экологически чистые и безопасные товары.

              Почему комоды в стиле лофт покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Кондопогу и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Кондопоге ?

                Доставка товара по Кондопоге осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кондопоге ?

                Стоимость доставки по Кондопоге рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Кондопоге осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кондопоге телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Кондопоге при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Кондопоге с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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