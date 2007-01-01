Комоды в стиле Лофт в Тайшете оптом

от 8 500 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тайшету и Иркутской области

Настоящее фото товара Комод Предлиц, произведённого компанией ChiedoCover
47 000 ₽
5
Комод Предлиц
Настоящее фото товара Комод Мурау, произведённого компанией ChiedoCover
78 200 ₽
4.6
Комод Мурау
Настоящее фото товара Комод Гуттаринг, произведённого компанией ChiedoCover
70 400 ₽
4.4
Комод Гуттаринг
Настоящее фото товара Комод Гурк, произведённого компанией ChiedoCover
55 800 ₽
4.2
Комод Гурк
Настоящее фото товара Комод Леллинг, произведённого компанией ChiedoCover
92 200 ₽
4.2
Комод Леллинг
Настоящее фото товара Комод Мозинц, произведённого компанией ChiedoCover
67 000 ₽
4.8
Комод Мозинц
Настоящее фото товара Комод Крайг, произведённого компанией ChiedoCover
44 500 ₽
4.2
Комод Крайг
Настоящее фото товара Комод Дикс, произведённого компанией ChiedoCover
44 500 ₽
4.5
Комод Дикс
Настоящее фото товара Комод Руден, произведённого компанией ChiedoCover
61 700 ₽
4.6
Комод Руден
Настоящее фото товара Комод Блайбург, произведённого компанией ChiedoCover
61 700 ₽
4.6
Комод Блайбург
Настоящее фото товара Комод Бруньера, произведённого компанией ChiedoCover
54 000 ₽
4.1
Комод Бруньера
Настоящее фото товара Комод Понзано, произведённого компанией ChiedoCover
42 000 ₽
4.2
Комод Понзано
Настоящее фото товара Комод Мало, произведённого компанией ChiedoCover
32 700 ₽
5
Комод Мало
Настоящее фото товара Комод Соспиро, произведённого компанией ChiedoCover
45 700 ₽
4.1
Комод Соспиро
Настоящее фото товара Тумба прикроватная Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
8 500 ₽
Оптовая цена
4.2
Тумба прикроватная Лофт
Настоящее фото товара Стеллаж 103 Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
20 000 ₽
Оптовая цена
4.8
Стеллаж 103 Лофт
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Комоды в стиле Лофт — идеальный вариант для дополнительного оснащения заведения

Классические и стандартные стили, конечно, всегда остаются в моде. Современный потребительский спрос в Тайшете отражает востребованность и популярность кафе и ресторанов в стиле Лофт. Это такие места, где можно не только вкусно пообедать или поужинать, но без ограничений, свободно и расковано провести вечер. На сегодняшний день такие заведения пользуются спросом.

Комоды в стиле Лофт — необходимый атрибут кафе или ресторана. Практическое отсутствие лишних предметов декора в интерьере — это главное отличие стиля Лофт. Помещение заведения должно иметь высокие потолки, это визуально расширяет пространство. В тоже время использование панорамных окон — еще один вариант оформления интерьера.

Комод в интерьере должен либо соответствовать общему интерьеру помещения, либо быть яркой деталью. Комоды в стиле Лофт бывают различных форм и видов. Органично выглядят комоды с выдвижными ящиками в таком стиле. Выдвижные ящики изготовлены из массива дерева, они красивы, элитны и элегантны. Комоды из деревянного массива дополнят атмосферу солидности, а также подарят посетителям естественность, что в конечном счете отразится на положительном отзыве о Вашем заведении.

Комоды в Лофт стиле также с успехом пополняют интерьеры классических и традиционных ресторанов. Такие модели легко вписываются в стилистическое оформление помещения под старину. Необходимо придерживаться главного правила: основная тематика ресторана или кафе должна быть в спокойных или холодных тонах, интерьерное оснащение упрощено, желательно сведено к минимуму. Комоды в стиле Лофт очень эргономичны, компактны, поэтому для Вас не составит труда при просчете и расстановке мебели учесть и правильно разместить их в общем зале.

Где купить комоды Лофт в гостиницу или ресторан в Иркутской области?

Мы — завод производитель столов, стульев и другой мебели в сегменте HoReCa. Продумывая дизайн и стиль Вашего заведения не забудьте учесть последние тенденции в гостинично-ресторанном бизнесе. Наша компания много лет занимается разработкой новых моделей, тщательно отслеживая современный дизайн европейского стиля. Таким образом, любая продукция нашего производства несомненно станет украшением Вашего бизнеса.

Купить комоды Лофт в гостиницу или ресторан в Тайшете Вы всегда можете на нашем сайте. Варианты частичной оплаты, быстрая доставка, эксклюзивный подход — это лишь небольшая часть того, что предлагает Вам наша компания. Мы выпускаем только экологически чистые и безопасные товары.

Почему комоды в стиле лофт покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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