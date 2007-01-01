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Подготовка к открытию ресторанного комплекса, кафе, бара или места общественного питания непременно сопровождается многозадачностью. Однако ключевым фактором можно считать выбор столовых групп. Именно эти решения зачастую являются стратегически важными. Во-первых, комплекты банкетного текстиля должны соответствовать обстановке и интерьеру банкетного зала, а также ресторана или гостиничного комплекса. Во-вторых, они должны быть выполнены в едином стиле, тем самым создав отличительную атмосферу именно для вашего заведения. Задача пребывания посетителя в комфорте является первостепенной. Уют и комфорт заведение великолепно создают и дополняют именно столовые группы. Текстиль должен быть выполнен из качественного материала и не менять внешний вид, не вытираться после повседневных нагрузок в условиях достаточно активного использования.
Обратим внимание на то, что в стандартный и классический набор банкетного текстиля входят: чехлы на стул, скатерть, а также дорожка и салфетки, при этом банкетная мебель в комплект не входит. Оптимальным решением для уютного кафе в Минеральных Водах станут обеденные группы черно-белого или сочетание синего и белого, это традиционные цвета, которые органично могут вписаться в любой интерьер помещения. Также не нужно забывать о том, чтобы именно текстиль такой расцветки столовых групп наиболее практичен в уходе, так, весь комплект отлично отстирывается и не меняет свой внешний вид.
В тоже время, приобретая готовые комплекты банкетного текстиля необходимо отметить на такие аксессуары как: чехлы на стулья, фуршетные юбки, напероны, куверты, дорожки, а также банты и салфетки. Широкая цветовая гамма, разнообразие форм и видов аксессуаров несомненно внесут свои нотки изящества и станут одним из фирменных знаков именно вашего заведения. Помимо того, Вы можете заказать банкетный текстиль с гравировкой Вашего бренда или название кафе или ресторана. Это подчеркнет индивидуальность вашего заведения, тем самым Вы сможете реализовать Ваши фантазии.
На сегодняшний день рынок HoReCa в России широко представлен различными компаниями, занимающимися производством мебели и аксессуаров. Компания – производитель ChiedoCover более 10 лет занимается собственным изготовлением мебели и текстиля. Низкие цены, удобный каталог, разнообразие продукции помогут сделать правильный выбор.
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Доставка товара по Минеральным Водам осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Минеральным Водам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Минеральным Водам осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Минеральным Водам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня