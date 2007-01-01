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              Товары по акции

              Комплекты банкетного текстиля в Самаре оптом

              от 4 190 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Самаре и Самарской области

              Настоящее фото товара Столовая группа 17, произведённого компанией ChiedoCover
              4 190 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Столовая группа 17
              Настоящее фото товара Столовая группа 18, произведённого компанией ChiedoCover
              4 490 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Столовая группа 18
              Настоящее фото товара Столовая группа 19, произведённого компанией ChiedoCover
              9 690 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Столовая группа 19
              Настоящее фото товара Столовая группа 20, произведённого компанией ChiedoCover
              4 590 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Столовая группа 20
              Настоящее фото товара Столовая группа 21, произведённого компанией ChiedoCover
              7 290 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Столовая группа 21
              Настоящее фото товара Столовая группа 22, произведённого компанией ChiedoCover
              15 190 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Столовая группа 22
              Настоящее фото товара Столовая группа 23, произведённого компанией ChiedoCover
              6 790 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Столовая группа 23
              Настоящее фото товара Столовая группа 24, произведённого компанией ChiedoCover
              6 590 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Столовая группа 24
              Настоящее фото товара Столовая группа 25, произведённого компанией ChiedoCover
              6 190 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Столовая группа 25
              Настоящее фото товара Столовая группа 26, произведённого компанией ChiedoCover
              8 590 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Столовая группа 26
              Настоящее фото товара Столовая группа 27, произведённого компанией ChiedoCover
              4 290 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Столовая группа 27
              Настоящее фото товара Столовая группа 28, произведённого компанией ChiedoCover
              8 390 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Столовая группа 28
              Настоящее фото товара Столовая группа 29, произведённого компанией ChiedoCover
              8 590 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Столовая группа 29
              Настоящее фото товара Столовая группа 30, произведённого компанией ChiedoCover
              17 890 ₽
              Оптовая цена
              5
              Столовая группа 30
              Настоящее фото товара Столовая группа на 6 персон, красная, произведённого компанией ChiedoCover-11%
              17 990 ₽19 990 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Столовая группа на 6 персон, красная
              Настоящее фото товара Комплект банкетного текстиля на 8 персон, евро, произведённого компанией ChiedoCover
              11 290 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Комплект банкетного текстиля на 8 персон, евро
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              Современный дизайн банкетного текстиля – основа для успешного бизнеса

              Подготовка к открытию ресторанного комплекса, кафе, бара или места общественного питания непременно сопровождается многозадачностью. Однако ключевым фактором можно считать выбор столовых групп. Именно эти решения зачастую являются стратегически важными. Во-первых, комплекты банкетного текстиля должны соответствовать обстановке и интерьеру банкетного зала, а также ресторана или гостиничного комплекса. Во-вторых, они должны быть выполнены в едином стиле, тем самым создав отличительную атмосферу именно для вашего заведения. Задача пребывания посетителя в комфорте является первостепенной. Уют и комфорт заведение великолепно создают и дополняют именно столовые группы. Текстиль должен быть выполнен из качественного материала и не менять внешний вид, не вытираться после повседневных нагрузок в условиях достаточно активного использования.

              Обратим внимание на то, что в стандартный и классический набор банкетного текстиля входят: чехлы на стул, скатерть, а также дорожка и салфетки, при этом банкетная мебель в комплект не входит. Оптимальным решением для уютного кафе в Самаре станут обеденные группы черно-белого или сочетание синего и белого, это традиционные цвета, которые органично могут вписаться в любой интерьер помещения. Также не нужно забывать о том, чтобы именно текстиль такой расцветки столовых групп наиболее практичен в уходе, так, весь комплект отлично отстирывается и не меняет свой внешний вид.

              В тоже время, приобретая готовые комплекты банкетного текстиля необходимо отметить на такие аксессуары как: чехлы на стулья, фуршетные юбки, напероны, куверты, дорожки, а также банты и салфетки. Широкая цветовая гамма, разнообразие форм и видов аксессуаров несомненно внесут свои нотки изящества и станут одним из фирменных знаков именно вашего заведения. Помимо того, Вы можете заказать банкетный текстиль с гравировкой Вашего бренда или название кафе или ресторана. Это подчеркнет индивидуальность вашего заведения, тем самым Вы сможете реализовать Ваши фантазии.

              Где купить наборы текстиля для обеденных групп в Самаре?

              На сегодняшний день рынок HoReCa в России широко представлен различными компаниями, занимающимися производством мебели и аксессуаров. Компания – производитель ChiedoCover более 10 лет занимается собственным изготовлением мебели и текстиля. Низкие цены, удобный каталог, разнообразие продукции помогут сделать правильный выбор.

              Купить обеденные группы в Самаре и Самарской области вы можете на нашем сайте. Вы можете заказать обратный звонок и наши менеджеры оперативно свяжутся с вами и помогут рассчитать и определиться с заказом, а действующие акции станут приятным бонусом и сюрпризом.

              Почему комплекты банкетного текстиля покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Самару и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Самаре ?

                Доставка товара по Самаре осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Самаре ?

                Стоимость доставки по Самаре рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Самаре осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Самаре телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Самаре при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Самаре с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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