Комплекты постельного белья в Асбесте оптом

от 850 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Асбесту и Свердловской области

Настоящее фото товара КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
Хит
850 ₽
Оптовая цена
4.9
КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)
Настоящее фото товара КПБ 1.5, бязь (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.5
КПБ 1.5, бязь (отбелка)
Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
1 260 ₽
Оптовая цена
4.8
КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка)
Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
1 350 ₽
Оптовая цена
4.8
КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка)
Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 290 ₽
Оптовая цена
4.3
КПБ 1.5 сп, сатин 135гр
Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин страйп 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
2 350 ₽
Оптовая цена
4.3
КПБ 1.5 сп, сатин страйп 135гр
Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
2 350 ₽
Оптовая цена
4.6
КПБ 1.5 сп, сатин
Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин страйп, произведённого компанией ChiedoCover
2 350 ₽
Оптовая цена
4.4
КПБ 1.5 сп, сатин страйп
Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.5
КПБ 2.0 сп, сатин 135гр
Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
2 950 ₽
Оптовая цена
4.8
КПБ 2.0 сп, сатин
Настоящее фото товара КПБ Евро, сатин страйп 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.8
КПБ Евро, сатин страйп 135гр
Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп с евро, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.1
КПБ 2.0 сп с евро, сатин 135гр
Смотреть все

Правильность выбора комплектов постельного белья - залог комфортного пребывания и отдыха посетителей гостиничного комплекса

Сфера гостиничного бизнеса в Свердловской области набирает популярность. Прибыльность гостиничного бизнеса зависит от многих факторов. Все больше и больше людей отдают предпочтение путешествию по другим городам и странам мира. Для комфортного отдыха и беззаботного пребывания во время путешествия необходимо выбрать отель, хостел или гостиницу.

От правильного решения по оснащению номерного фонда гостиницы зависит уровень сервиса, уюта, а также удобства и общего впечатления постояльцев и гостей заведения. В связи с чем выбор комплекта постельного белья играет важную роль в отдыхе и пребывании постояльцев. Одним из самых распространенных материалов исполнения постельного белья является бязь. Эта хлопчатобумажная ткань великолепно себя зарекомендовала при использовании на каждый день. По правилам гостиничной индустрии, отели и гостиницы 4-х и 5-ти звезд в Асбесте производят смену постельного белья ежедневно. Классический комплект постельного белья из бязи, выполненный в белом цвете великолепно решит эти задачи и отлично впишется в любой интерьер. Кроме того, эта ткань обладает низкой стоимостью, а также хорошей терморегуляцией (комфортно и тепло зимой, не жарко летом) и легкостью глажки, что немало важно при регулярном использовании.

Сатин — еще один превосходный материал для комплекта постельного белья. В гостиницах и отелях зачастую комплекты постельного белья представлены из отбеленного сатина. Плотность — самое главное его достоинство. Постельное белье из сатина дольше сохраняет форму из-за более ровной структуры. В зависимости от плотности материала будет варьироваться срок его эксплуатации. Сатин имеет более высокую цену в отличие от бязи. Однако долговечность материала, его блеск и приятный внешний вид способствуют тому, что эти комплекты постельного белья на сегодняшний день становятся одними из лидеров продаж в оснащении номерного фонда.

Где купить комплект постельного белья из сатина?

Предприятие ChiedoCover имеет многолетний опыт работы на рынке HoReCa. Производственные мощности компании позволяют принимать крупные заказы. Персональный подход к каждому клиенту расширяет рамки стандартных и классических решений. Если у Вас есть желание изготовить комплекты постельного белья в фирменном цвете, с гравировкой или с брендом Вашей компании, то наша компания станет надежным помощником вашего бизнеса.

Купить комплект постельного белья в Свердловской области из сатина Вы можете на нашем официальном сайте. Наша продукция имеет все необходимые сертификаты.

Почему комплекты постельного белья покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Асбест и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Асбесту ?

    Доставка товара по Асбесту осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Асбесту ?

    Стоимость доставки по Асбесту рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Асбесту осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Асбесту телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Асбесте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Асбесту с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют