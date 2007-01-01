Сфера гостиничного бизнеса в Нижегородской области набирает популярность. Прибыльность гостиничного бизнеса зависит от многих факторов. Все больше и больше людей отдают предпочтение путешествию по другим городам и странам мира. Для комфортного отдыха и беззаботного пребывания во время путешествия необходимо выбрать отель, хостел или гостиницу.
От правильного решения по оснащению номерного фонда гостиницы зависит уровень сервиса, уюта, а также удобства и общего впечатления постояльцев и гостей заведения. В связи с чем выбор комплекта постельного белья играет важную роль в отдыхе и пребывании постояльцев. Одним из самых распространенных материалов исполнения постельного белья является бязь. Эта хлопчатобумажная ткань великолепно себя зарекомендовала при использовании на каждый день. По правилам гостиничной индустрии, отели и гостиницы 4-х и 5-ти звезд в Дзержинске производят смену постельного белья ежедневно. Классический комплект постельного белья из бязи, выполненный в белом цвете великолепно решит эти задачи и отлично впишется в любой интерьер. Кроме того, эта ткань обладает низкой стоимостью, а также хорошей терморегуляцией (комфортно и тепло зимой, не жарко летом) и легкостью глажки, что немало важно при регулярном использовании.
Сатин — еще один превосходный материал для комплекта постельного белья. В гостиницах и отелях зачастую комплекты постельного белья представлены из отбеленного сатина. Плотность — самое главное его достоинство. Постельное белье из сатина дольше сохраняет форму из-за более ровной структуры. В зависимости от плотности материала будет варьироваться срок его эксплуатации. Сатин имеет более высокую цену в отличие от бязи. Однако долговечность материала, его блеск и приятный внешний вид способствуют тому, что эти комплекты постельного белья на сегодняшний день становятся одними из лидеров продаж в оснащении номерного фонда.
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Доставка товара по Дзержинску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Дзержинску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Дзержинску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Дзержинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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