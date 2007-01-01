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          Товары по акции

          Компьютерные кресла в Каменске-Шахтинском оптом

          от 3 490 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Каменску-Шахтинскому и Ростовской области

          Настоящее фото товара Кресло Атлант, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Атлант
          Настоящее фото товара Кресло Черри, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Черри
          Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC
          Настоящее фото товара Кресло игровое CH-778N, произведённого компанией ChiedoCover
          17 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло игровое CH-778N
          Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 3 AERO RED, произведённого компанией ChiedoCover
          9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло игровое VIKING 3 AERO RED
          Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-9/BLACK искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло игровое VIKING-9/BLACK искусственная кожа
          Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S1 экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
          22 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло компьютерное Lotus S1 экокожа белый
          Настоящее фото товара Кресло игровое 771N/GREY-BL две подушки, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          16 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло игровое 771N/GREY-BL две подушки, экокожа
          Настоящее фото товара Кресло игровое CH-770/BLACK черный искусственная кожа/сетка, произведённого компанией ChiedoCover
          19 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло игровое CH-770/BLACK черный искусственная кожа/сетка
          Настоящее фото товара Кресло игровое CH-772N, произведённого компанией ChiedoCover
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло игровое CH-772N
          Настоящее фото товара Кресло игровое CH-773N, произведённого компанией ChiedoCover
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло игровое CH-773N
          Настоящее фото товара Кресло игровое CH-W770/BLACK, белый пластик, произведённого компанией ChiedoCover
          20 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло игровое CH-W770/BLACK, белый пластик
          Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-1N, произведённого компанией ChiedoCover
          8 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло игровое VIKING-1N
          Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A4, произведённого компанией ChiedoCover
          15 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло игровое VIKING ZOMBIE A4
          Настоящее фото товара Кресло компьютерное Drive, произведённого компанией ChiedoCover
          15 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло компьютерное Drive
          Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S10 экокожа красный, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло компьютерное Lotus S10 экокожа красный
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          Компьютерные кресла: максимальная комфортабельность и удобство

          Правильное мебельное оснащение рабочего места дома или в офисе является гарантией продуктивной и результативной работы. Для того, чтобы выбрать качественные модели в Каменске-Шахтинском необходимо определиться с материалом изготовления, изучить технические характеристики, а также преимущества и недостатки. В каталоге продукции имеются различные модели: от дорогостоящих до самых бюджетных, в зависимости от закладываемого бюджета можно сформировать выбор. В данной статье будут представлены самые популярные модели, которые наиболее востребованы на сегодняшний день на мебельном рынке.

          Игровое компьютерное кресло

          Для киберспортсменов и любителей компьютерных игр будут любопытны игровые модели. В данном случае одним из определяющих условий является повышенный комфорт. Как правило, специфика этой деятельности заключается в том, что приходится на протяжении длительного времени проводить в сидячем положении. Поэтому выбор должен быть сделан в пользу удобных кресел. Хорошим решением станут модели с высокой спинкой и с мягкой обивкой. Металлический каркас выполняется из прочной стали, благодаря этому обеспечивается износостойкость изделий и их устойчивость. Чаще всего в процессе игры могут возникать нештатные ситуации, на стул может оказываться физическое и механическое воздействие. Подобные изделия достойно справляются с ежедневной нагрузкой, рассчитаны на интенсивную нагрузку — это как раз именно то. На их качество и внешний вид не окажут влияние раскачивания из стороны в сторону, даже бурные эмоции в процессе компьютерной игры не станут препятствием. Игровые компьютерные кресла с металлическим каркасом и высокой спинкой — идеальный вариант для любителей подобных игр.

          Офисное компьютерное кресло — прекрасный вариант для меблировки офиса

          Перед тем как провести мебельное оснащение офиса необходимо обратить внимание на внутренний интерьер помещения. Самым правильным решением будет выбор универсальных моделей. Черное компьютерное кресло отлично смотрится в любом офисе, они хорошо впишутся как в классические и более простые интерьеры, а также добавят свой колорит в другие популярные стили. Высокий статус, солидность и официально-деловой стиль — именно так можно охарактеризовать подобные модели. Высокое качество, а комфорт и долговечность считаются одними из главных их преимуществ. Кроме того, данные модели производятся из современных, экологически чистых материалов, так что они не источают никаких посторонних и не приятных запахов. Спинка таких кресел спроектирована таким образом, что позвоночник человека находится в правильном положении, не вызывая даже легкого дискомфорта в области спины. Таким образом, ничто не будет отвлекать сотрудников офиса от рабочего процесса и можно будет сосредоточиться только на выполнении рабочих задач. Практичность — еще одно из достоинств. Эти модели не накапливают пыль, как правило, для уборки их требуется только наличие влажной салфетки, при помощи их можно будет данный предмет мебели в порядок всего лишь за несколько минут.

          Недорогие компьютерные кресла

          Большим спросом пользуются бюджетные модели, они считаются самыми распространенными и доступными. В настоящее время существует множество вариантом недорогих компьютерных кресел как в офисные помещения, так и домой. Здесь необходимо ориентироваться не только на стоимость изделий, но и на материалы производства. Не следует слишком экономить, низкое качество материалов и дискомфорт при сидении может негативно сказаться на эффективности в работе и снизить результат. В тоже время подобные модели имеют свои преимущества: они достаточно неприхотливы в уходе, хорошо выдерживают повседневное использование и обладают универсальным внешним видом. Они органично будут выглядеть как дома, так и в любом офисном помещении.

          Подведем итог вышесказанному, выбор качественных компьютерных кресел зависит от нескольких факторов. Необходимо подбирать более универсальные и традиционные варианты — они более практичны. В тоже время следует отдавать предпочтение износостойким моделям, поскольку повседневное использование и длительное сидение на кресле может сказаться на эксплуатационном сроке. Устойчивые и надежные компьютерные кресла прослужат дольше и не потребуют дополнительных вложений по ремонту и уходу.

          Где купить компьютерные кресла в Каменске-Шахтинском?

          Наша компания осуществляет меблировку любых помещений. На протяжении более 13 лет ChiedoCover производит столы, стулья и другую мебель для сегмента HoReCa, дома, офиса и дачи. За это время компания оснастила мебелью известные рестораны, а также кафе и бизнес-центры. Положительные отзывы являются хорошим стимулом для производства мебели, которая упрощает жизнь и привносит комфортабельность и уют в помещение. Наша компания ставит перед собой самые высокие и амбициозные цели. ChiedoCover — это молодой, профессиональный и дружный коллектив. Производственные мощности обеспечивают выполнение самых сложных и объемных заказов.

          Купить компьютерные кресла в Каменске-Шахтинском просто: для этого следует перейти по ссылке на официальный сайт компании. Простой интерфейс, быстрый поиск облегчает выбор, буквально за несколько минут к Вашему вниманию лучшая мебель для Вашего помещения. После того, как Вы сделали заказ с Вами в кротчайшие сроки свяжутся наши компетентные менеджеры, которые расскажут о технических характеристиках, сроках изготовления и доставке нашей мебели. Мебель от ChiedoCover – идеальная инвестиция в Ваш дом или малый бизнес. Отличное качество мебели позволяет на длительное время закрыть вопрос о мебельном оснащении.

          Почему компьютерные кресла покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Каменск-Шахтинский и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Каменску-Шахтинскому ?

            Доставка товара по Каменску-Шахтинскому осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Каменску-Шахтинскому ?

            Стоимость доставки по Каменску-Шахтинскому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Каменску-Шахтинскому осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Каменску-Шахтинскому телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Каменске-Шахтинском при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Каменску-Шахтинскому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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