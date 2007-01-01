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          Товары по акции

          Конференц-кресла в Батайске оптом

          от 3 100 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Батайску и Ростовской области

          Настоящее фото товара Стул Порте, произведённого компанией ChiedoCover
          3 100 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Порте
          Настоящее фото товара Кресло для посетителей TopChairs Viking, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover-41%
          14 990 ₽24 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло для посетителей TopChairs Viking, бежевое
          Настоящее фото товара Кресло для посетителей TopChairs Viking, серое, произведённого компанией ChiedoCover-41%
          14 990 ₽24 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло для посетителей TopChairs Viking, серое
          Настоящее фото товара Кресло для посетителей TopChairs Crown, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          19 990 ₽25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло для посетителей TopChairs Crown, коричневое
          Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-CH, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Конференц кресло Форум-CH
          Настоящее фото товара Конференц кресло Честер-CH, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Конференц кресло Честер-CH
          Настоящее фото товара Конференц-кресло Атлант, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Конференц-кресло Атлант
          Настоящее фото товара Конференц-кресло Браво, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Конференц-кресло Браво
          Настоящее фото товара Конференц-кресло Гермес, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Конференц-кресло Гермес
          Настоящее фото товара Конференц-кресло Лексус, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Конференц-кресло Лексус
          Настоящее фото товара Конференц-кресло Дарв, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Конференц-кресло Дарв
          Настоящее фото товара Конференц кресло Брифинг с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          7 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Конференц кресло Брифинг с пюпитром
          Настоящее фото товара Конференц кресло Маэстро Люкс с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          7 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Конференц кресло Маэстро Люкс с пюпитром
          Настоящее фото товара Конференц кресло Маэстро с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          7 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Конференц кресло Маэстро с пюпитром
          Настоящее фото товара Конференц кресло Гранд с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          21 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Конференц кресло Гранд с пюпитром
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Style, серое, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          6 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло офисное TopChairs Style, серое
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          Выбираем хорошие и качественные конференц-кресла

          При проведении пресс-конференций, мастер-классов, а также бизнес-тренингов и переговоров в Батайске важно создать необходимые приятные условия для посетителей. Качественная, удобная и комфортная мебель просто незаменима на таких мероприятиях. Сегодня в фокусе нашего внимания будут отличные конференц-кресла, которые также идеально подходят для работы в офисе. В данном материале более подробно рассмотрим технические характеристики этих изделий, а также основные особенности и преимущества.

          Кожаные конференц-кресла

          Безусловно, самым презентабельным и роскошным вариантом являются кожаные конференц-кресла. Это продуманный и верный шаг к великолепной меблировке помещения, где планируются переговоры. Спинка стула разработана по уникальной технологии, которая точь-в-точь изготовлена с учетом антропометрических данных человеческого тела, благодаря чему даже при длительном сидении в таком кресле Вы не почувствуете никакой усталости. Кожа сверх экологичный материал, так что данные изделия абсолютно безопасны. Она не накапливает пыль и грязь, таким образом, на протяжении длительного времени сохраняются все положительные качества этих моделей. На нашем сайте можно выбрать практически любой цвет кресел.

          Конференц-кресла кожзам

          Еще одним вариантом изготовления являются конференц-кресла кожзам. Это более доступные модели, имеющие низкую стоимость и отличающиеся практичностью. Они идеально подходят для любого офиса, одним из их преимуществ считается компактность. Они отлично смотрятся даже в небольших помещениях, так что не возникнет никаких проблем с их размещением. Рассмотрим поближе данные изделия: металлический или хромированный корпус — гарантия высокого качества и большого срока службы. Это прочные модели, рассчитанные на повседневное использование. Хорошие качества эргономики и универсальность — также важные их преимущества. Конференц-кресла кожзам имеют износостойкую обивку сиденья, данный материал не истирается, со временем не трескается и на протяжении длительного времени не изменяет свой первоначальный внешний вид. Таким образом, это удачное вложение в мебельное оснащение офисных и других помещений.

          Подведем итог, хорошие конференц-кресла — правильная инвестиция, Вам не придется переплачивать дважды и в скором времени менять мебель. Данные изделия долго прослужат, будут радовать своим удобством и комфортом, это именно то, что Вам нужно.

          Где купить конференц-кресла в Батайске?

          Компания ChiedoCover — команда профессионалов и компетентных сотрудников. Мы стараемся изготавливать такую мебель, которая сделает проще Вашу жизнь, привнесет в нее новые краски, а также позитивные и положительные эмоции. Для нас важно, чтобы Вы купили не просто функциональную мебель, а еще преобразили свой интерьер. Наша мебель имеет европейский, стильный дизайн, отличается высоким качеством сборки и экологичностью. Наши поставщики материалов — проверенные партнеры, поэтому можно быть уверенным в безопасности нашей продукции. Вся выпускаемые товары имеют необходимые сертификаты соответствия.

          Купить конференц-кресла в Батайске можно на нашем официальном сайте. Здесь Вашему вниманию удобный интерфейс, который сэкономит Ваше время, оформите заказ и ожидайте — с Вами свяжутся наши опытные менеджеры. У нас Вы сможете выбрать практически любой цвет мебели, также в каталоге новые аксессуары и другое дополнительное оборудование.

          Почему конференц-кресла покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Батайск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Батайску ?

            Доставка товара по Батайску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Батайску ?

            Стоимость доставки по Батайску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Батайску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Батайску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Батайске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Батайску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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