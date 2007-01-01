При проведении пресс-конференций, мастер-классов, а также бизнес-тренингов и переговоров в Дмитрове важно создать необходимые приятные условия для посетителей. Качественная, удобная и комфортная мебель просто незаменима на таких мероприятиях. Сегодня в фокусе нашего внимания будут отличные конференц-кресла, которые также идеально подходят для работы в офисе. В данном материале более подробно рассмотрим технические характеристики этих изделий, а также основные особенности и преимущества.
Безусловно, самым презентабельным и роскошным вариантом являются кожаные конференц-кресла. Это продуманный и верный шаг к великолепной меблировке помещения, где планируются переговоры. Спинка стула разработана по уникальной технологии, которая точь-в-точь изготовлена с учетом антропометрических данных человеческого тела, благодаря чему даже при длительном сидении в таком кресле Вы не почувствуете никакой усталости. Кожа сверх экологичный материал, так что данные изделия абсолютно безопасны. Она не накапливает пыль и грязь, таким образом, на протяжении длительного времени сохраняются все положительные качества этих моделей. На нашем сайте можно выбрать практически любой цвет кресел.
Еще одним вариантом изготовления являются конференц-кресла кожзам. Это более доступные модели, имеющие низкую стоимость и отличающиеся практичностью. Они идеально подходят для любого офиса, одним из их преимуществ считается компактность. Они отлично смотрятся даже в небольших помещениях, так что не возникнет никаких проблем с их размещением. Рассмотрим поближе данные изделия: металлический или хромированный корпус — гарантия высокого качества и большого срока службы. Это прочные модели, рассчитанные на повседневное использование. Хорошие качества эргономики и универсальность — также важные их преимущества. Конференц-кресла кожзам имеют износостойкую обивку сиденья, данный материал не истирается, со временем не трескается и на протяжении длительного времени не изменяет свой первоначальный внешний вид. Таким образом, это удачное вложение в мебельное оснащение офисных и других помещений.
Подведем итог, хорошие конференц-кресла — правильная инвестиция, Вам не придется переплачивать дважды и в скором времени менять мебель. Данные изделия долго прослужат, будут радовать своим удобством и комфортом, это именно то, что Вам нужно.
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Доставка товара по Дмитрову осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Дмитрову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Дмитрову осуществляется бесплатно.
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Дмитрову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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