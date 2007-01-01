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          Товары по акции

          Конференц-стулья в Боровичах оптом

          от 1 920 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Боровичам и Новгородской области

          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 540 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 20мм с пюпитром
          Настоящее фото товара Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 060 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый
          Настоящее фото товара Кресло Северная Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
          9 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло Северная Венеция
          Настоящее фото товара Кресло Петергоф, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Петергоф
          Настоящее фото товара Кресло Сюита, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло Сюита
          Настоящее фото товара Кресло Сенат, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Сенат
          Настоящее фото товара Кресло Салют, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Салют
          Настоящее фото товара Кресло Прима, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Прима
          Настоящее фото товара Кресло Прима Нью, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Прима Нью
          Настоящее фото товара Кресло Москва, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Москва
          Настоящее фото товара Кресло Лира, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Лира
          Настоящее фото товара Кресло Грация, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Грация
          Настоящее фото товара Кресло Брифинг, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Брифинг
          Настоящее фото товара Кресло Брифинг Экстра, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Брифинг Экстра
          Настоящее фото товара Конференц кресло Честер-CH, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Конференц кресло Честер-CH
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          Конференц-стулья в Боровичах

          Конференц-зал – это то место, где происходят самые значимые для любого бизнес-центра переговоры, презентации, а возможно и обучения сотрудников. Оформление интерьера данного кабинета может повлиять на первое впечатление партнеров компании, гостей фирмы, а также на будущих сотрудников.

          Мебель играет большую роль, так как по мебели участники конференц-мероприятия оценивают статус фирмы, ее дальнейшие успехи.

          Критерии выбора конференц-стульев

          Конференц-стулья во многом отличаются от обычных стульев и должны соответствовать следующим требованиям:

          • Прочность и устойчивость – на эту мебель предполагаются большие нагрузки, поэтому стоит выбирать модели каркас которых изготовлен из хромированного металла.
          • Комфорт – возможно в зале будут проводиться обучающие мероприятия и участникам придется сидеть на стульях долго. Полумягкое сидение, высокая спинка и по возможности подлокотники обеспечивают правильное положение тела, снимая нагрузку с позвоночника и шеи, благодаря чему каждый сидящий сможет как можно лучше усвоить материал и продуктивно трудиться.
          • Качественные материалы –материалы обивки должны быть прочными, износостойкими, устойчивыми к истиранию. Самым лучшим вариантом признана кожа – стулья с обивкой из натуральной кожи или экокожи всегда выглядят презентабельно и соответствуют всем критериям качества. Более бюджетным вариантом является плотная ткань.

          Для конференц-залов владельцы приобретают столы с пюпитром. Это максимально удобный вариант, когда участникам необходимо делать конспекты или записи.

          Заказать в интернет-магазине конференц-стулья оптом в Боровичах

          ChiedoCover– это интернет магазин мебели и текстиля для города Боровичи. На нашем сайте в разделе Конференц-стулья представлен большой ассортимент моделей для оснащения офиса. Каждая модель имеет в наличии более 400 вариантов обивок и 10 цветов каркаса.

          Выбирая компанию ChiedoCover, вы начинаете сотрудничество с надежным партнером. У нас вы сможете найти оптимальное решение по соотношению цены и качества, ведь наши цены ниже средних за счет того, что мы сами являемся производителями.

          Если у вас возникли дополнительные вопросы, оставьте заявку на бесплатную консультацию или позвоните по телефону горячей линии. Наш менеджер проконсультирует и ответит на все вопросы.

          Почему конференц-стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Боровичи и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Боровичам ?

            Доставка товара по Боровичам осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Боровичам ?

            Стоимость доставки по Боровичам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Боровичам осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Боровичам телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Боровичах при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Боровичам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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