Конференц-стулья в Шахтёрске оптом

от 1 840 ₽

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Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
1 840 ₽1 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Настоящее фото товара Стул пластиковый Mindy на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
7 830 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Mindy на полозьях
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Cherokee синее, произведённого компанией ChiedoCover-17%
14 990 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло игровое TopChairs Cherokee синее
Настоящее фото товара Кресло руководителя Лестер микровелюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
25 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло руководителя Лестер микровелюр светло-серый
Настоящее фото товара Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
25 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-синий
Настоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
Новинка
7 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул офисный Сиана велюр зеленый
Настоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
Новинка
7 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул офисный Сиана велюр розовый
Настоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
Новинка
7 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул офисный Сиана велюр серый
Настоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover-12%
Новинка
7 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул офисный Сиана велюр синий
Настоящее фото товара Кресло офисное Кларк велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло офисное Кларк велюр серый
Настоящее фото товара Кресло офисное Кларк велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover-24%
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло офисное Кларк велюр синий
Настоящее фото товара Кресло офисное Кайзер шенилл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
Новинка
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло офисное Кайзер шенилл бежевый
Настоящее фото товара Кресло офисное Кайзер шенилл зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
Новинка
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло офисное Кайзер шенилл зеленый
Настоящее фото товара Стул вращающийся MANS бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул вращающийся MANS бирюзовый
Настоящее фото товара Стул вращающийся MANS латте, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул вращающийся MANS латте
Настоящее фото товара Кресло Egg, стиль Джейкобсона, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
59 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Egg, стиль Джейкобсона, черная экокожа
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Конференц-стулья в Шахтёрске

Конференц-зал – это то место, где происходят самые значимые для любого бизнес-центра переговоры, презентации, а возможно и обучения сотрудников. Оформление интерьера данного кабинета может повлиять на первое впечатление партнеров компании, гостей фирмы, а также на будущих сотрудников.

Мебель играет большую роль, так как по мебели участники конференц-мероприятия оценивают статус фирмы, ее дальнейшие успехи.

Критерии выбора конференц-стульев

Конференц-стулья во многом отличаются от обычных стульев и должны соответствовать следующим требованиям:

  • Прочность и устойчивость – на эту мебель предполагаются большие нагрузки, поэтому стоит выбирать модели каркас которых изготовлен из хромированного металла.
  • Комфорт – возможно в зале будут проводиться обучающие мероприятия и участникам придется сидеть на стульях долго. Полумягкое сидение, высокая спинка и по возможности подлокотники обеспечивают правильное положение тела, снимая нагрузку с позвоночника и шеи, благодаря чему каждый сидящий сможет как можно лучше усвоить материал и продуктивно трудиться.
  • Качественные материалы –материалы обивки должны быть прочными, износостойкими, устойчивыми к истиранию. Самым лучшим вариантом признана кожа – стулья с обивкой из натуральной кожи или экокожи всегда выглядят презентабельно и соответствуют всем критериям качества. Более бюджетным вариантом является плотная ткань.

Для конференц-залов владельцы приобретают столы с пюпитром. Это максимально удобный вариант, когда участникам необходимо делать конспекты или записи.

Заказать в интернет-магазине конференц-стулья оптом в Шахтёрске

ChiedoCover– это интернет магазин мебели и текстиля для города Шахтёрск. На нашем сайте в разделе Конференц-стулья представлен большой ассортимент моделей для оснащения офиса. Каждая модель имеет в наличии более 400 вариантов обивок и 10 цветов каркаса.

Выбирая компанию ChiedoCover, вы начинаете сотрудничество с надежным партнером. У нас вы сможете найти оптимальное решение по соотношению цены и качества, ведь наши цены ниже средних за счет того, что мы сами являемся производителями.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, оставьте заявку на бесплатную консультацию или позвоните по телефону горячей линии. Наш менеджер проконсультирует и ответит на все вопросы.

Почему конференц-стулья покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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