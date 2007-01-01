Конференц-стулья в Тайшете оптом

от 7 990 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тайшету и Иркутской области

Настоящее фото товара Кресло офисное Парламент, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
14 890 ₽
Оптовая цена
5
Кресло офисное Парламент, дерево
Настоящее фото товара Кресло офисное Парламент, хром, произведённого компанией ChiedoCover
12 890 ₽
Оптовая цена
5
Кресло офисное Парламент, хром
Настоящее фото товара Кресло офисное Верона, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
14 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло офисное Верона, дерево
Настоящее фото товара Кресло офисное Верона, хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло офисное Верона, хром
Настоящее фото товара Кресло офисное Аляска, хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло офисное Аляска, хром
Настоящее фото товара Кресло офисное Аризона, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
11 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло офисное Аризона, пластик
Настоящее фото товара Кресло офисное Бруно, хром, белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло офисное Бруно, хром, белый
Настоящее фото товара Кресло офисное Бруно, хром, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
15 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло офисное Бруно, хром, шоколад
Настоящее фото товара Кресло офисное Куба, хром, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло офисное Куба, хром, серый
Настоящее фото товара Кресло офисное Куба, хром, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
15 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло офисное Куба, хром, коричневый
Настоящее фото товара Кресло для руководителя Свинг В, хром, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло для руководителя Свинг В, хром
Настоящее фото товара Кресло для руководителя Свинг Н, хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло для руководителя Свинг Н, хром
Настоящее фото товара Кресло для руководителя Свинг Н/П, хром, произведённого компанией ChiedoCover
10 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло для руководителя Свинг Н/П, хром
Настоящее фото товара Кресло офисное, Идра В, хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло офисное, Идра В, хром
Настоящее фото товара Кресло офисное, Идра В, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
12 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло офисное, Идра В, дерево
Настоящее фото товара Кресло офисное, Идра В, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло офисное, Идра В, пластик
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Конференц-стулья в Тайшете

Конференц-зал – это то место, где происходят самые значимые для любого бизнес-центра переговоры, презентации, а возможно и обучения сотрудников. Оформление интерьера данного кабинета может повлиять на первое впечатление партнеров компании, гостей фирмы, а также на будущих сотрудников.

Мебель играет большую роль, так как по мебели участники конференц-мероприятия оценивают статус фирмы, ее дальнейшие успехи.

Критерии выбора конференц-стульев

Конференц-стулья во многом отличаются от обычных стульев и должны соответствовать следующим требованиям:

  • Прочность и устойчивость – на эту мебель предполагаются большие нагрузки, поэтому стоит выбирать модели каркас которых изготовлен из хромированного металла.
  • Комфорт – возможно в зале будут проводиться обучающие мероприятия и участникам придется сидеть на стульях долго. Полумягкое сидение, высокая спинка и по возможности подлокотники обеспечивают правильное положение тела, снимая нагрузку с позвоночника и шеи, благодаря чему каждый сидящий сможет как можно лучше усвоить материал и продуктивно трудиться.
  • Качественные материалы –материалы обивки должны быть прочными, износостойкими, устойчивыми к истиранию. Самым лучшим вариантом признана кожа – стулья с обивкой из натуральной кожи или экокожи всегда выглядят презентабельно и соответствуют всем критериям качества. Более бюджетным вариантом является плотная ткань.

Для конференц-залов владельцы приобретают столы с пюпитром. Это максимально удобный вариант, когда участникам необходимо делать конспекты или записи.

Заказать в интернет-магазине конференц-стулья оптом в Тайшете

ChiedoCover– это интернет магазин мебели и текстиля для города Тайшет. На нашем сайте в разделе Конференц-стулья представлен большой ассортимент моделей для оснащения офиса. Каждая модель имеет в наличии более 400 вариантов обивок и 10 цветов каркаса.

Выбирая компанию ChiedoCover, вы начинаете сотрудничество с надежным партнером. У нас вы сможете найти оптимальное решение по соотношению цены и качества, ведь наши цены ниже средних за счет того, что мы сами являемся производителями.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, оставьте заявку на бесплатную консультацию или позвоните по телефону горячей линии. Наш менеджер проконсультирует и ответит на все вопросы.

Почему конференц-стулья покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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