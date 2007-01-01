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          Товары по акции

          Консоли в Костроме оптом

          от 8 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Костроме и Костромской области

          Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          20 290 ₽28 599 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро
          Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          22 890 ₽28 599 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото
          Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          24 690 ₽30 799 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото
          Настоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          26 390 ₽32 999 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото
          Настоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          29 090 ₽36 299 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото
          Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          18 490 ₽23 099 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро
          Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          21 990 ₽27 499 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро
          Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          22 890 ₽28 599 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото
          Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 2, произведённого компанией ChiedoCover
          29 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол консольный Хельга 2
          Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 3/1 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
          26 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол консольный Венеция 3/1 ДК
          Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 4 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
          22 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол консольный Венеция 4 ДК
          Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 4/1 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
          27 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол консольный Венеция 4/1 ДК
          Настоящее фото товара Стол консольный Бемоль, произведённого компанией ChiedoCover
          14 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол консольный Бемоль
          Настоящее фото товара Стол консольный Бемоль 2, произведённого компанией ChiedoCover
          14 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол консольный Бемоль 2
          Настоящее фото товара Стол консольный Диез, произведённого компанией ChiedoCover
          18 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол консольный Диез
          Настоящее фото товара Стол консольный Диез 2 высокий, произведённого компанией ChiedoCover
          19 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол консольный Диез 2 высокий
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          Одни из самых недооцененных элементов мебели — многофункциональные консоли

          Необходимость мебельного оснащение любого гостиничного номера обуславливает поиск той мебели, которая удачно подчеркнет стилевое направление в интерьере, а также будет многофункциональной. Как сделать так, чтобы даже в небольшой гостиничной комнате чувствовался домашний уют и потенциальные постояльцы Вашего заведения смогли бы чувствовать себя максимально комфортно? Одним из таких элементов мебели является недооцененная и универсальная консоль.

          Что такое консоль?

          Современная консоль — это небольшие столики, которые располагаются, как правило, у стены или монтируются к тем или иным вертикальным поверхностям. Консоль состоит из столешницы и основы, которая выступает в том числе и опорой. Она может быть практически любой: в виде ножек, колонны, какого — то декоративного узора, в общем, на что хватит фантазии дизайнера. Отметим, что с учетом стиля интерьера столешница консоли может быть украшена декором, либо быть просто прозрачной или иметь небольшие ящики. На российском рынке HoReCa можно встретить множество видов и форм функциональных консолей. В данном материале разберем главные преимущества этого элемента мебели.

          Преимущества многофункциональных консолей

          Переходя к преимуществам консолей для гостиниц и отелей необходимо отметить эстетическую привлекательность. Данная мебель абсолютно всегда привнесет какой — то свой антураж в интерьер помещения, обладая уникальным и эксклюзивным дизайном, будет выделяться в любом гостиничном номере. Помимо эстетики, качественные консоли можно использовать как хорошую подставку: под вазу, графин, книгу или какие — то личные бытовые принадлежности. Такая функциональная мебель очень удобна и в бытовом плане, поскольку на ее столешницу можно все аккуратно положить и не разбрасывать личные вещи по комнате. В тоже время, хорошим преимуществом является экономия полезной площади в гостиничном номере, что всегда является трудной задачей. Компактная консоль идеально впишется практически в любой интерьер, для ее установки не требуется никаких дополнительных инструментов и вызова специалиста. Все элементы крепятся и монтируются максимально просто и легко.

          Делаем правильный выбор

          Выбирая между несколькими хорошими консолями для гостиницы необходимо понимать предназначение. Если Вы планируете использовать их как просто элемент декора, то, безусловно, лучше отдавать предпочтение более изящным и оригинальным моделям, которые тонко подчеркнут стилевые особенности помещения. Если такая мебель будет служить в том числе и подставкой под какие — то вещи или аксессуары, то следует обратить внимание на более практичные консоли.

          Где купить лучшую консоль в Костроме в гостиницу или отель?

          Компания ChiedoCover постоянно ищет развитие и реализовывает свои планы. Мы открыли несколько производственных площадок, установили новейшее оборудование, что позволяет выпускать продукцию самого высокого качества. Ваши ожидания от покупки нашей мебели совпадут с реальностью, положительные отзывы о нашей компании тому подтверждение.

          Купить консоль в Костроме можно просто перейдя по ссылке на наш сайт. Любая продукция, выпускаемая нашим предприятием имеет все необходимые сертификаты и является абсолютно экологически безопасной.

          Почему консоли покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Кострому и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Костроме ?

            Доставка товара по Костроме осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Костроме ?

            Стоимость доставки по Костроме рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Костроме осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Костроме телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Костроме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Костроме с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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