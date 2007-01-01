Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Новочеркасску и Ростовской области
Необходимость мебельного оснащение любого гостиничного номера обуславливает поиск той мебели, которая удачно подчеркнет стилевое направление в интерьере, а также будет многофункциональной. Как сделать так, чтобы даже в небольшой гостиничной комнате чувствовался домашний уют и потенциальные постояльцы Вашего заведения смогли бы чувствовать себя максимально комфортно? Одним из таких элементов мебели является недооцененная и универсальная консоль.
Современная консоль — это небольшие столики, которые располагаются, как правило, у стены или монтируются к тем или иным вертикальным поверхностям. Консоль состоит из столешницы и основы, которая выступает в том числе и опорой. Она может быть практически любой: в виде ножек, колонны, какого — то декоративного узора, в общем, на что хватит фантазии дизайнера. Отметим, что с учетом стиля интерьера столешница консоли может быть украшена декором, либо быть просто прозрачной или иметь небольшие ящики. На российском рынке HoReCa можно встретить множество видов и форм функциональных консолей. В данном материале разберем главные преимущества этого элемента мебели.
Переходя к преимуществам консолей для гостиниц и отелей необходимо отметить эстетическую привлекательность. Данная мебель абсолютно всегда привнесет какой — то свой антураж в интерьер помещения, обладая уникальным и эксклюзивным дизайном, будет выделяться в любом гостиничном номере. Помимо эстетики, качественные консоли можно использовать как хорошую подставку: под вазу, графин, книгу или какие — то личные бытовые принадлежности. Такая функциональная мебель очень удобна и в бытовом плане, поскольку на ее столешницу можно все аккуратно положить и не разбрасывать личные вещи по комнате. В тоже время, хорошим преимуществом является экономия полезной площади в гостиничном номере, что всегда является трудной задачей. Компактная консоль идеально впишется практически в любой интерьер, для ее установки не требуется никаких дополнительных инструментов и вызова специалиста. Все элементы крепятся и монтируются максимально просто и легко.
Выбирая между несколькими хорошими консолями для гостиницы необходимо понимать предназначение. Если Вы планируете использовать их как просто элемент декора, то, безусловно, лучше отдавать предпочтение более изящным и оригинальным моделям, которые тонко подчеркнут стилевые особенности помещения. Если такая мебель будет служить в том числе и подставкой под какие — то вещи или аксессуары, то следует обратить внимание на более практичные консоли.
Компания ChiedoCover постоянно ищет развитие и реализовывает свои планы. Мы открыли несколько производственных площадок, установили новейшее оборудование, что позволяет выпускать продукцию самого высокого качества. Ваши ожидания от покупки нашей мебели совпадут с реальностью, положительные отзывы о нашей компании тому подтверждение.
Купить консоль в Новочеркасске можно просто перейдя по ссылке на наш сайт. Любая продукция, выпускаемая нашим предприятием имеет все необходимые сертификаты и является абсолютно экологически безопасной.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Новочеркасску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Новочеркасску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Новочеркасску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новочеркасску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня