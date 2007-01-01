Косметика в Красногорске оптом

от 4 ₽

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Настоящее фото товара Мыло в бумажном флоупаке, 13гр, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
4 ₽
Оптовая цена
5
Мыло в бумажном флоупаке, 13гр
Настоящее фото товара Гель для душа, саше, 10 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
4 ₽
Оптовая цена
4.7
Гель для душа, саше, 10 мл
Настоящее фото товара Гель для душа во флаконе, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
17 ₽
Оптовая цена
4.1
Гель для душа во флаконе, 30 мл
Настоящее фото товара Шампунь-кондиционер, 10 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
4 ₽
Оптовая цена
4.3
Шампунь-кондиционер, 10 мл
Настоящее фото товара Шампунь во флаконе, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
17 ₽
Оптовая цена
4.9
Шампунь во флаконе, 30 мл
Настоящее фото товара Зубной набор, произведённого компанией ChiedoCover
18 ₽
Оптовая цена
4.1
Зубной набор
Настоящее фото товара Шапочка для душа , произведённого компанией ChiedoCover
9 ₽
Оптовая цена
4.8
Шапочка для душа
Настоящее фото товара Мыло 20г в гофрэ-плиссе, произведённого компанией ChiedoCover
14 ₽
Оптовая цена
4.8
Мыло 20г в гофрэ-плиссе
Настоящее фото товара Косметический набор , произведённого компанией ChiedoCover
9 ₽
Оптовая цена
4.3
Косметический набор
Настоящее фото товара Бритвенный набор, произведённого компанией ChiedoCover
20 ₽
Оптовая цена
4.6
Бритвенный набор
Настоящее фото товара Губка для обуви, произведённого компанией ChiedoCover
13 ₽
Оптовая цена
4.3
Губка для обуви
Настоящее фото товара Швейный набор , произведённого компанией ChiedoCover
9 ₽
Оптовая цена
4.4
Швейный набор
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Косметика для гостиниц комплектуется в зависимости от звездности заведения

Красногорск — один из центров притяжения туристов, работодателей и сотрудников компаний. Для хорошего отдыха после продолжительного рабочего дня или туристической поездки необходим комфортный и уютный гостиничный номер. Исходя из звездности гостиниц и отелей гостям предлагаются индивидуальные упаковки с косметикой.

Классическим набором косметики для гостиниц 3 звезды в Московской областиявляются: шампунь или шампунь — кондиционер, а также мыло и гель для душа. По желанию постояльцев гостиницы предлагают лосьон для тела, а также зубные и бритвенные наборы.

В тоже время, для гостиницы 4 звезды характерен: зубной набор, набор для ванной комнаты, а также дозаторы с мылом и гель для душа в душевой кабине. Самый богатый выбор косметики у гостиниц и отелей 5 звезд: помимо зубных, а также ванных и бритвенных классических наборов, здесь также присутствуют дозаторы с мылом, шампуни и шапочка для принятие ванной комнаты.

На сегодняшний день существуют определенные международные требования выдвигаемые к косметике: обязательная и абсолютная гипоаллергенность. Также универсализм, косметика обязана подходить ко всем типам кожи, в частности для детей. Кроме того, обязательным требованием для косметики является легкий, фруктовый, приятный аромат, но в тоже время не агрессивно выраженный. Косметические средства должны хорошо пенится и не быть выполнены из, так называемых, дешевых, не качественных материалов.

Уровень сервисного обслуживания выстраивает доверительные и дружеские отношение с гостями и постояльцами гостиничных комплексов. Необычные и интересные промо компании, запоминающиеся интерьеры позволят удивить гостя. Однако, безупречное сервисное обслуживание навсегда останется в памяти постояльцев и поможет сформировать положительный отзыв о Вашем заведении.

Где купить косметику для гостиниц в Красногорске?

Стремительно развивающаяся компания — производитель мебели и текстиля ChiedoCover предлагает косметику для гостиниц. Высочайший сервис обслуживания, широкая дилерская сеть, транспортировка продукции по всей России, а также кротчайшие сроки поставки товара к месту назначение позволяют экономить не только деньги, но и Ваше время.

Мы работаем с многими известными компаниями России, положительные отзывы, сформированные за время нашего сотрудничества гарантируют индивидуальный подход к каждому клиенту и возможность по Вашему заказу изготовить продукцию.

Купить косметику для гостиниц Вы можете на нашем официальном сайте. Широкий ассортимент аксессуаров к гостинице расширит возможности вашего бизнеса.

Почему косметика покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Красногорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Красногорску ?

    Доставка товара по Красногорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Красногорску ?

    Стоимость доставки по Красногорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Красногорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Красногорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Красногорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Красногорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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