Владимир — один из центров притяжения туристов, работодателей и сотрудников компаний. Для хорошего отдыха после продолжительного рабочего дня или туристической поездки необходим комфортный и уютный гостиничный номер. Исходя из звездности гостиниц и отелей гостям предлагаются индивидуальные упаковки с косметикой.
Классическим набором косметики для гостиниц 3 звезды в Владимирской областиявляются: шампунь или шампунь — кондиционер, а также мыло и гель для душа. По желанию постояльцев гостиницы предлагают лосьон для тела, а также зубные и бритвенные наборы.
В тоже время, для гостиницы 4 звезды характерен: зубной набор, набор для ванной комнаты, а также дозаторы с мылом и гель для душа в душевой кабине. Самый богатый выбор косметики у гостиниц и отелей 5 звезд: помимо зубных, а также ванных и бритвенных классических наборов, здесь также присутствуют дозаторы с мылом, шампуни и шапочка для принятие ванной комнаты.
На сегодняшний день существуют определенные международные требования выдвигаемые к косметике: обязательная и абсолютная гипоаллергенность. Также универсализм, косметика обязана подходить ко всем типам кожи, в частности для детей. Кроме того, обязательным требованием для косметики является легкий, фруктовый, приятный аромат, но в тоже время не агрессивно выраженный. Косметические средства должны хорошо пенится и не быть выполнены из, так называемых, дешевых, не качественных материалов.
Уровень сервисного обслуживания выстраивает доверительные и дружеские отношение с гостями и постояльцами гостиничных комплексов. Необычные и интересные промо компании, запоминающиеся интерьеры позволят удивить гостя. Однако, безупречное сервисное обслуживание навсегда останется в памяти постояльцев и поможет сформировать положительный отзыв о Вашем заведении.
Стремительно развивающаяся компания — производитель мебели и текстиля ChiedoCover предлагает косметику для гостиниц. Высочайший сервис обслуживания, широкая дилерская сеть, транспортировка продукции по всей России, а также кротчайшие сроки поставки товара к месту назначение позволяют экономить не только деньги, но и Ваше время.
Мы работаем с многими известными компаниями России, положительные отзывы, сформированные за время нашего сотрудничества гарантируют индивидуальный подход к каждому клиенту и возможность по Вашему заказу изготовить продукцию.
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Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
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Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
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Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Владимиру осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Владимиру рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Владимиру осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Владимиру с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня